Украина получила 4 млрд евро от ЕС за счет российских активов

Казна и Политика
Украина получила 4 млрд евро от ЕС за счет российских активов
Украина получила 4 млрд евро от ЕС за счет российских активов
В среду, 1 октября, Украина получила транш от ЕС в размере 4 млрд евро в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«Европейский Союз с февраля 2022 года предоставил больше всего прямой бюджетной помощи Украине — 62,5 млрд евро. Средства ERA стали важным инструментом обеспечения бюджетных нужд в 2025 году. Дальнейшее использование замороженных активов рф для нужд Украины остается в повестке дня встреч с европейскими коллегами», — отметил министр финансов Сергей Марченко.
«Транш обеспечен за счет поступлений от замороженных активов Центрального банка россии в Европейском Союзе и является для нас важным сигналом о решимости Европы укреплять обороноспособность Украины и оказывать долгосрочную поддержку. Эти средства — это тысячи спасенных жизней, восстановленные города и неотвратимый европейский путь Украины», — добавила премьер-министр Юлия Свириденко.

На что пойдут деньги

Средства будут направлены на приоритетные расходы госбюджета в социальной сфере, для нужд обороны и на восстановление страны.

Общий объем помощи

С начала действия механизма Минфин уже привлек от ЕС 14 млрд евро из предусмотренных 18,1 млрд евро. Остальные средства ожидают получить до конца 2025 года.
Механизм стран-членов G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) объемом до $50 млрд предусматривает направление Украине кредита, который погашается за счет доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов.
В 2024—2025 годах страны G7 и ЕС уже выделили Украине почти $28 млрд финансирования в рамках ERA.
Напомним, Европейский Союз рассматривает возможность предоставления Украине так называемого «репарационного кредита» до 130 миллиардов евро. Окончательная сумма будет определена после оценки потребностей в финансировании Украины на 2026−2027 годы, которую проведет Международный валютный фонд.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
