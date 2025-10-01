0 800 307 555
Война стоит Украине 1 млрд евро ежегодно — президент Литвы

Казна и Политика
34
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что война россии против Украины ежегодно стоит около одного миллиарда евро. По его словам, Украина может покрыть только половину этой суммы, остальные должны лечь на плечи международного демократического сообщества.
Об этом он сказал в среду в Копенгагене перед началом неформального заседания Европейского совета, передает «Интерфакс-Украина».
«О обороне Украины, конечно, мы должны сделать гораздо больше, потому что, по нашим оценкам, война в Украине стоит около одного миллиарда евро ежегодно. Украина способна покрыть половину этой суммы, остальное должно покрыть международное демократическое сообщество», — убежден президент Литвы.
Науседа подчеркнул, что россия не намерена останавливать войну, поэтому Европа должна продолжать усиливать давление. Он призвал как можно быстрее принять 19 пакет санкций ЕС, а также прекратить закупку российских нефти и газа.
Президент Литвы обратил внимание, что страны Европы тратят на покупку российского газа и нефти больше, чем на поддержку Украины. Сейчас 13% импорта газа в ЕС до сих пор поступает из россии.
Науседа напомнил, что Литва еще в апреле 2022 года через два месяца после начала полномасштабной войны полностью разорвала энергетические связи с москвой.
Напомним, ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявляла, что Европа планирует окончательно отказаться от российского топлива до 2027 года. По ее словам, в ближайшей перспективе Евросоюз запретит импорт российского сжиженного природного газа и усилит ограничения для нефтетрейдеров и нефтеперерабатывающих заводов в третьих странах.
