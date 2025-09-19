Нардеп назвал сумму ущерба для Украины с начала войны Сегодня 08:13

Нардеп назвал сумму ущерба для Украины с начала войны

Сейчас перед Украиной стоит самый большой вызов с 1946 года по восстановлению страны. Ущерб от российской агрессии по состоянию на сегодняшний день составляет 589 млрд долларов.

Об этом сообщил глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев на форуме прифронтовых городов и общин «Стратегические измерения городов-форпостов».

Какие убытки понесла Украина с начала войны

Гетманцев заявил, что сегодня в Украине все регионы прифронтовые, ведь безопасности нет нигде, потому что вражеские дроны и ракеты прилетают повсюду.

По его словам, сейчас перед нашим народом стоит самый большой вызов с 1946 года по восстановлению страны.

Ущерб в Украине с февраля 2022 года:

589 млрд долларов — убытки Украины от агрессии россии;

13% жилья повреждены или разрушены;

2,5 млн домохозяйств пострадало;

4 млн внутренних переселенцев;

7 млн ​​беженцев;

139 тысяч кв. км территорий заминировано.

«Именно поэтому такого уровня задачу не удастся решить ни одному региону отдельно, если между нами не будет единства. И поэтому важно не восстанавливать то, что было до войны. Это невозможно сделать, давайте откровенно. А важно сделать обновленную, новую Украину, современную Украину. Построить по-новому. И с учетом того, что мы должны выполнить такую ​​сверхважную задачу и для наших детей, и для наших внуков», — подытожил нардеп.

Напомним, Международная финансовая корпорация развития США (DFC) сделала инвестиционное обязательство в Американо-украинском инвестиционном фонде восстановления в размере $75 млн.

Масштаб послевоенного восстановления Украины оценивается более чем в $524 млрд в течение следующих десяти лет. Эту цифру Всемирный банк обнародовал еще в декабре 2024 года. Для сравнения: эта сумма почти втрое превышает ВВП Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.