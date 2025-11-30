С 4 декабря вступает в силу закон о бронировании нарушителей воинского учета: что изменится
С 4 декабря в Украине начнет действовать Закон № 4630-ІХ. Он позволяет критически важным оборонным предприятиям временно забронировать работников с нарушениями воинского учета.
DOU вместе с юристом Иваном Щеглаковым рассказывает, что именно изменится.
Что меняет новый закон
По его словам, до этого предприятия могли без ограничений нанимать людей с нарушениями учета, но их невозможно было забронировать.
Новый закон позволяет при трудоустройстве на 45 дней забронировать нового работника, который:
- находится в розыске за нарушение правил воинского учета;
- не состоит на воинском учете;
- не обновил персональные данные;
- имеет неактуальный военно-учетный документ или нет его вовсе.
В течение этих 45 дней работник должен устранить все нарушения, после чего его можно будет забронировать на общих основаниях.
Согласно закону таким способом бронирования можно воспользоваться раз в год.
Кроме этого, изменения коснулись испытательного срока. Теперь для критических предприятий он тоже не может превышать 45 дней. До этого этот срок мог составлять 1, 3 или 6 месяцев.
Щеглаков рассказал, что иногда бронирование на 45 дней может быть недостаточно для того, чтобы устранить проблемы с воинским учетом по причинам, не зависящим от военнообязанного.
До этого Finance.ua отмечал, что за 2025 год в Украине в 8 раз увеличилось количество вакансий с возможностью бронирования. Больше всего таких предложений приходится на рабочие профессии, имеющие ключевое значение для работы отдельных секторов экономики.
