С 4 декабря вступает в силу закон о бронировании нарушителей воинского учета: что изменится Сегодня 08:21

С 4 декабря вступает в силу закон о бронировании нарушителей воинского учета: что изменится

С 4 декабря в Украине начнет действовать Закон № 4630-ІХ. Он позволяет критически важным оборонным предприятиям временно забронировать работников с нарушениями воинского учета.

DOU вместе с юристом Иваном Щеглаковым рассказывает , что именно изменится.

Что меняет новый закон

По его словам, до этого предприятия могли без ограничений нанимать людей с нарушениями учета, но их невозможно было забронировать.

Новый закон позволяет при трудоустройстве на 45 дней забронировать нового работника, который:

находится в розыске за нарушение правил воинского учета;

не состоит на воинском учете;

не обновил персональные данные;

имеет неактуальный военно-учетный документ или нет его вовсе.

В течение этих 45 дней работник должен устранить все нарушения, после чего его можно будет забронировать на общих основаниях.

Согласно закону таким способом бронирования можно воспользоваться раз в год.

Кроме этого, изменения коснулись испытательного срока. Теперь для критических предприятий он тоже не может превышать 45 дней. До этого этот срок мог составлять 1, 3 или 6 месяцев.

Щеглаков рассказал, что иногда бронирование на 45 дней может быть недостаточно для того, чтобы устранить проблемы с воинским учетом по причинам, не зависящим от военнообязанного.

До этого Finance.ua отмечал , что за 2025 год в Украине в 8 раз увеличилось количество вакансий с возможностью бронирования. Больше всего таких предложений приходится на рабочие профессии, имеющие ключевое значение для работы отдельных секторов экономики.

Dou По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.