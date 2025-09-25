рф планирует повысить НДС, чтобы продолжать финансировать войну против Украины Сегодня 07:04 — Мир

Министерство финансов рф сообщило, что предлагает повысить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22% в 2026 году для финансирования военных расходов.

Об этом сообщает Reuters.

На прошлой неделе российский президент владимир путин дал понять, что готов повысить некоторые налоги, отметив, что США повышали налоги для состоятельных лиц во время войны во Вьетнаме и Корее.

Министерство финансов, заявившее, что повышение налогов будет нацелено прежде всего на финансирование «обороны и безопасности», сообщило, что предлагает повысить и другие налоги, в том числе на игорный бизнес.

«Стратегическим приоритетом является финансовая поддержка потребностей обороны и безопасности страны, а также социальная поддержка семей участников СВО. Запланированные в бюджете средства позволят обеспечить вооруженные силы необходимым вооружением и военной техникой, выплатить зарплаты военным и поддержать их семьи, а также модернизировать предприятия ОПК».

