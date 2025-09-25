рф планирует повысить НДС, чтобы продолжать финансировать войну против Украины
Министерство финансов рф сообщило, что предлагает повысить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22% в 2026 году для финансирования военных расходов.
Об этом сообщает Reuters.
На прошлой неделе российский президент владимир путин дал понять, что готов повысить некоторые налоги, отметив, что США повышали налоги для состоятельных лиц во время войны во Вьетнаме и Корее.
Министерство финансов, заявившее, что повышение налогов будет нацелено прежде всего на финансирование «обороны и безопасности», сообщило, что предлагает повысить и другие налоги, в том числе на игорный бизнес.
«Стратегическим приоритетом является финансовая поддержка потребностей обороны и безопасности страны, а также социальная поддержка семей участников СВО. Запланированные в бюджете средства позволят обеспечить вооруженные силы необходимым вооружением и военной техникой, выплатить зарплаты военным и поддержать их семьи, а также модернизировать предприятия ОПК».
Поделиться новостью
Также по теме
рф планирует повысить НДС, чтобы продолжать финансировать войну против Украины
Ryanair прекращает некоторые рейсы из еще одной европейской столицы
Италия может заморозить пенсионный возраст на уровне 67 лет
Bloomberg: наступление на Газу обойдется Израилю в $7,5 миллиарда — это более 1% ВВП страны
Польша изменяет правила краткосрочной аренды
Эрдоган планирует купить сотни самолетов Boeing и истребители Lockheed Martin