Впервые с 1990-х годов россия возвращается к бартеру во внешней торговле, обменивая пшеницу и лен на автомобили и строительные материалы.

Об этом говорится в материале Reuters

Медиаресурс напоминает, что США, Европа и их союзники наложили на россию более 25 000 различных санкций, начиная с 2014 года, пытаясь потопить российскую экономику стоимостью 2,2 триллиона долларов. Некоторые карательные меры, в частности отключение российских банков от платежной системы SWIFT в 2022 году и предупреждение Вашингтона китайским банкам в прошлом году о недопустимости поддержки военных действий россии, усилили опасения по поводу вторичных санкций.

«Китайские банки боятся попасть в список санкций, под вторичные санкции, поэтому они не принимают деньги из россии», — сообщил Reuters источник на рынке платежей.

Это побуждало к появлению бартерных операций, которые намного сложнее отследить, отмечает издание. В 2024 году министерство экономики россии опубликовало 14-страничное «Руководство по международным бартерным операциям», в котором предприятиям даются советы по использованию этого метода для обхода санкций. В нем даже предлагается создать торговую платформу, которая работала бы как бартерная биржа.

До недавнего времени не было почти никаких свидетельств о таких операциях, однако теперь Reuters смогло идентифицировать восемь таких сделок с товарами в натуральной форме на основе торговых источников, публичных заявлений таможенных служб и заявлений компаний. Так, в прошлом месяце китайская компания Hainan Longpan Oilfield Technology Co. стремилась обменять сталь и алюминиевые сплавы на судовые двигатели.

В другом соглашении, о котором сообщили два торговых источника, китайские партнеры обменяли автомобили, купленные в Китае, на пшеницу у российских партнеров. В двух других соглашениях семена льна были обменены на бытовую технику и строительные материалы из Китая, как свидетельствуют таможенные декларации. Эксперты, осведомленные с внешней торговлей россии, заявили, что одно из соглашений с льном, зарегистрированное в декларации 2024 года таможенной службой Уральского региона россии, было оценено в размере около 100 000 долларов. Китай является основным импортером российских семян льна.

В других соглашениях металлы поставлялись в Китай в обмен на машины, китайские услуги обменивались на сырье, а российский импортер покупал алюминий, чтобы рассчитаться с китайской компанией. Одно соглашение было заключено с Пакистаном. Некоторые бартерные соглашения позволили импортировать западные товары в россию, несмотря на санкции, сообщили два осведомленных источника, не уточняя, какие именно товары.

Reuters не смогло установить общую стоимость или объем бартерных операций в российской экономике из-за непрозрачности этих операций. Один из торговых источников, выразившийся на условиях анонимности, отметил, что эта система помогает обойти санкции, которые отключают российские банки от долларовых и евротранзакций.

Трое аналитиков заявили, что возможным признаком масштабов бартерных расчетов является расхождение между статистикой внешней торговли центрального банка и данными таможенной службы, которое в первом полугодии этого года достигло 7 миллиардов долларов. В ответ на запрос о комментарии таможенная служба россии подтвердила, что бартер осуществлялся с разными странами «для широкого спектра товаров», однако, по их словам, количество бартерных операций было незначительным по сравнению с общим объемом внешнеторговых контрактов.

По опубликованным данным Федеральной таможенной службы, профицит внешней торговли россии в январе-июле снизился на 14%, если сравнить с предыдущим годом, до 77,2 млрд долл. Экспорт за этот период снизился на 11,5 млрд долл. до 232,6 млрд долл., а импорт увеличился на 1,2 млрд долл. до 155,4 млрд долл.

Бартер — не единственный способ обойти санкции. Некоторые трейдеры используют так называемые платежные агенты, которые за определенную плату способствуют проведению платежей с помощью различных схем, но такие операции могут быть рискованными. Другие способы проведения платежей — через российский государственный банк ВТБ, имеющий филиал в Шанхае, или используя криптовалюты , привязанные к доллару США.

