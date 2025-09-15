0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Китай пригрозил ответом на возможные пошлины НАТО из-за покупки нефти рф

Мир
46
Китай пригрозил ответом на возможные пошлины НАТО из-за покупки нефти рф
Китай пригрозил ответом на возможные пошлины НАТО из-за покупки нефти рф
Пекин пригрозил ввести решительные ответные меры, если страны НАТО под давлением США попытаются ввести пошлины из-за закупки Китаем российской нефти.
Об этом заявил спикер МИД Китая Линь Цзянь.
По его словам, экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество Китая со странами, в частности россией, законно, а действия США — это «типичное одностороннее запугивание и экономическое принуждение», которые серьезно подрывают правила международной торговли и угрожают безопасности и стабильности мировой промышленности и цепей поставок.
Читайте также
Линь Цзянь отметил, что Китай решительно выступает против злоупотребления незаконными односторонними санкциями против Китая.
«Если законные права и интересы Китая будут нарушены, Китай будет решительно контратаковать и будет твердо защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития», — сказал он.
Спикер МИД подчеркнул, что позиция Китая относительно «украинского кризиса» последовательная и четкая — диалог и переговоры — «единственный жизнеспособный выход» из него. Он отметил, что КНР придерживается объективной и беспристрастной позиции, настаивая на содействии миру и диалогу.
Читайте также
Напомним, 7 августа президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения тарифов не только против Индии, но и других стран, покупающих российскую нефть, среди которых — Китай.
8 августа Китай заявил, что импорт российской нефти «оправдан», и отклонил угрозы США относительно введения новых пошлин для государств, импортирующих нефть рф.
По материалам:
suspilne.media
Санкции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems