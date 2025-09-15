Китай пригрозил ответом на возможные пошлины НАТО из-за покупки нефти рф
Пекин пригрозил ввести решительные ответные меры, если страны НАТО под давлением США попытаются ввести пошлины из-за закупки Китаем российской нефти.
Об этом заявил спикер МИД Китая Линь Цзянь.
По его словам, экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество Китая со странами, в частности россией, законно, а действия США — это «типичное одностороннее запугивание и экономическое принуждение», которые серьезно подрывают правила международной торговли и угрожают безопасности и стабильности мировой промышленности и цепей поставок.
Линь Цзянь отметил, что Китай решительно выступает против злоупотребления незаконными односторонними санкциями против Китая.
«Если законные права и интересы Китая будут нарушены, Китай будет решительно контратаковать и будет твердо защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития», — сказал он.
Спикер МИД подчеркнул, что позиция Китая относительно «украинского кризиса» последовательная и четкая — диалог и переговоры — «единственный жизнеспособный выход» из него. Он отметил, что КНР придерживается объективной и беспристрастной позиции, настаивая на содействии миру и диалогу.
Напомним, 7 августа президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения тарифов не только против Индии, но и других стран, покупающих российскую нефть, среди которых — Китай.
8 августа Китай заявил, что импорт российской нефти «оправдан», и отклонил угрозы США относительно введения новых пошлин для государств, импортирующих нефть рф.
