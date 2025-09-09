0 800 307 555
Китай наращивает золотые резервы, уменьшая зависимость от доллара США — Bloomberg

Мир
12
В августе Народный банк Китая увеличил свои запасы золота, продолжая стратегию диверсификации активов и уменьшение зависимости от доллара США.
Об этом сообщает Bloomberg.
По данным, обнародованным в воскресенье, запасы банка выросли на 0,06 млн тройских унций и по состоянию на конец августа составили 74,02 млн тройских унций. Начиная с ноября, когда Китай приступил к этой волне закупок, центробанк накопил 1,22 млн тройских унций золота.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💵

Недавно цена золота достигла рекордных значений, сломав длительный период стабильности после прогнозов по снижению ставок в США и заявлений Белого дома относительно Федеральной резервной системы. Цена золота выросла в этом году более чем на 30% и превысила $3500 за унцию. Аналитики Goldman Sachs отмечают, что любая угроза независимости ФРС может подтолкнуть цену до $5 000 за унцию.
В то же время глобальное накопление золота центральными банками замедлилось из-за высоких цен. Впрочем, как отмечает Всемирный совет по вопросам золота, геополитические риски и дальше будут поддерживать спрос со стороны официальных институций.
По материалам:
Букви
Валюта
