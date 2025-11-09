Румыния планирует сократить количество иностранных работников на 10 тысяч в 2026 году
В 2026 году правительство Румынии выдаст не более 90 тысяч разрешений на работу для иностранных рабочих, что на 10 тысяч меньше, чем в 2025 году.
Об этом сообщает Digi24.
Позиция работодателей Румынии
В ходе обсуждения работодатели потребовали увеличить квоту иностранных рабочих, принимаемых в Румынию, до 150 тысяч в 2026 году. Они утверждают, что такое количество необходимо для удовлетворения потребности в рабочей силе в Румынии.
Однако министр труда Петре-Флорин Маноле пояснил, что страну ждет волна увольнений и нужны рабочие места для румын, которые останутся без работы.
«Учитывая, что при расчете минимальной заработной платы Национальный институт статистики, среди прочего, сообщил нам о возможности определенного количества увольнений в следующем году, я считал целесообразным, чтобы, предвидя эти социальные проблемы, мы имели как можно больше рабочих мест для граждан Румынии», — заявил Маноле.
В 2025 году спрос превысил квоту, установленную правительством: до октября было подано более 230 тысяч заявок на получение разрешений на трудоустройство, сообщила Генеральная инспекция по вопросам иммиграции.
Поделиться новостью
Также по теме
Польские аэропорты сокращают международные рейсы
ЕС создаст сеть высокоскоростных железных дорог между европейскими столицами
Румыния планирует сократить количество иностранных работников на 10 тысяч в 2026 году
Страны с самыми большими военными расходами (инфографика)
В Ирландии ограничивают бесплатное проживание украинских беженцев до 30 дней
Болгария, Грузия, Андорра: где находятся лучшие бюджетные горнолыжные курорты Европы