Румыния планирует сократить количество иностранных работников на 10 тысяч в 2026 году

В 2026 году правительство Румынии выдаст не более 90 тысяч разрешений на работу для иностранных рабочих, что на 10 тысяч меньше, чем в 2025 году.

Об этом сообщает Digi24

Позиция работодателей Румынии

В ходе обсуждения работодатели потребовали увеличить квоту иностранных рабочих, принимаемых в Румынию, до 150 тысяч в 2026 году. Они утверждают, что такое количество необходимо для удовлетворения потребности в рабочей силе в Румынии.

Однако министр труда Петре-Флорин Маноле пояснил, что страну ждет волна увольнений и нужны рабочие места для румын, которые останутся без работы.

«Учитывая, что при расчете минимальной заработной платы Национальный институт статистики, среди прочего, сообщил нам о возможности определенного количества увольнений в следующем году, я считал целесообразным, чтобы, предвидя эти социальные проблемы, мы имели как можно больше рабочих мест для граждан Румынии», — заявил Маноле.

В 2025 году спрос превысил квоту, установленную правительством: до октября было подано более 230 тысяч заявок на получение разрешений на трудоустройство, сообщила Генеральная инспекция по вопросам иммиграции.

