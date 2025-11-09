Глобальный долг вырос до рекордных $307 трлн Вчера 07:17 — Мир

Глобальный долг вырос до рекордных $307 трлн

Глобальный долг достиг рекордных $307 трлн во втором квартале года, несмотря на то, что повышение процентных ставок сдерживало банковское кредитование. Рост возглавляли рынки США и Японии.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на Институт международных финансов (IIF).

Почему соотношение долга к ВВП растет

Ассоциация финансовых услуг отметила, что глобальный долг в долларовом выражении вырос на $10 трлн за первое полугодие 2023 года и на $100 трлн за последнее десятилетие.

Последний рост повысил соотношение глобального долга к ВВП уже второй квартал подряд — до 336%.

Замедление экономического роста вместе с уменьшением темпов инфляции привело к тому, что номинальный ВВП расширялся медленнее, чем долговые уровни, и это стало причиной повышения долгового коэффициента, говорится в отчете.

«Соотношение долга к ВВП фактически восстановило восходящую траекторию», — заявил Эмре Тифтик, директор по исследованиям устойчивого развития IIF, на пресс-конференции.

«В частности, этот рост происходит после семи кварталов подряд снижения долговых коэффициентов и преимущественно отражает ослабление инфляционного давления».

Прогноз

IIF прогнозирует, что с учетом умеренного давления на зарплаты и цены (даже если не до целевых уровней) соотношение долга к выпуску превысит 337% к концу года.

Эксперты и политики в последние месяцы предупреждают о росте уровня долга, который может заставить страны, корпорации и домохозяйства затянуть пояса, сократить расходы и инвестиции, что, в свою очередь, будет тормозить рост и ухудшит уровень жизни.

Страны-лидеры по темпам роста

Более 80% последнего накопления долга пришлось на развитые страны, причем наибольший рост зафиксирован в США, Японии, Великобритании и Франции.

Среди развивающихся рынков наибольшие приросты наблюдались в крупнейших экономиках — Китае, Индии и Бразилии.

«Впервые за длительное время тенденции на развивающихся рынках выглядят лучше, чем на развитых», — отметил Тодд Мартинес, соруководитель команды суверенных рейтингов Америки в Fitch Ratings, спонсировавшей отчет IIF.

«Развитые рынки после пандемии возвращаются к предкризисным фискальным позициям медленнее, чем страны EM, а многих из них еще и ударил энергетический кризис из-за войны в Украине».

Отчет обнаружил, что долг домохозяйств к ВВП на развивающихся рынках до сих пор превышает предковидные уровни, преимущественно из-за Китая, Кореи и Таиланда. В то же время аналогичный показатель на зрелых рынках упал до самого низкого уровня за два десятилетия за первые шесть месяцев года.

«Хорошая новость в том, что долговая нагрузка на потребителей остается преимущественно управляемой. Если инфляционное давление будет продолжаться, состояние балансов домохозяйств, особенно в США, будет служить подушкой против дальнейших повышений ставок ФРС», — сказал Тифтик.

