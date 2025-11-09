Глобальный долг вырос до рекордных $307 трлн
Глобальный долг достиг рекордных $307 трлн во втором квартале года, несмотря на то, что повышение процентных ставок сдерживало банковское кредитование. Рост возглавляли рынки США и Японии.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на Институт международных финансов (IIF).
Почему соотношение долга к ВВП растет
Ассоциация финансовых услуг отметила, что глобальный долг в долларовом выражении вырос на $10 трлн за первое полугодие 2023 года и на $100 трлн за последнее десятилетие.
Последний рост повысил соотношение глобального долга к ВВП уже второй квартал подряд — до 336%.
Замедление экономического роста вместе с уменьшением темпов инфляции привело к тому, что номинальный ВВП расширялся медленнее, чем долговые уровни, и это стало причиной повышения долгового коэффициента, говорится в отчете.
«Соотношение долга к ВВП фактически восстановило восходящую траекторию», — заявил Эмре Тифтик, директор по исследованиям устойчивого развития IIF, на пресс-конференции.
«В частности, этот рост происходит после семи кварталов подряд снижения долговых коэффициентов и преимущественно отражает ослабление инфляционного давления».
Прогноз
IIF прогнозирует, что с учетом умеренного давления на зарплаты и цены (даже если не до целевых уровней) соотношение долга к выпуску превысит 337% к концу года.
Эксперты и политики в последние месяцы предупреждают о росте уровня долга, который может заставить страны, корпорации и домохозяйства затянуть пояса, сократить расходы и инвестиции, что, в свою очередь, будет тормозить рост и ухудшит уровень жизни.
Страны-лидеры по темпам роста
Более 80% последнего накопления долга пришлось на развитые страны, причем наибольший рост зафиксирован в США, Японии, Великобритании и Франции.
Читайте также
Среди развивающихся рынков наибольшие приросты наблюдались в крупнейших экономиках — Китае, Индии и Бразилии.
«Впервые за длительное время тенденции на развивающихся рынках выглядят лучше, чем на развитых», — отметил Тодд Мартинес, соруководитель команды суверенных рейтингов Америки в Fitch Ratings, спонсировавшей отчет IIF.
«Развитые рынки после пандемии возвращаются к предкризисным фискальным позициям медленнее, чем страны EM, а многих из них еще и ударил энергетический кризис из-за войны в Украине».
Отчет обнаружил, что долг домохозяйств к ВВП на развивающихся рынках до сих пор превышает предковидные уровни, преимущественно из-за Китая, Кореи и Таиланда. В то же время аналогичный показатель на зрелых рынках упал до самого низкого уровня за два десятилетия за первые шесть месяцев года.
«Хорошая новость в том, что долговая нагрузка на потребителей остается преимущественно управляемой. Если инфляционное давление будет продолжаться, состояние балансов домохозяйств, особенно в США, будет служить подушкой против дальнейших повышений ставок ФРС», — сказал Тифтик.
