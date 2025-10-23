Государственный долг в еврозоне составляет 88,2% ВВП (инфографика)
К концу второго квартала 2025 года соотношение валового государственного долга к ВВП в еврозоне (EA20) составило 88,2%, увеличившись по сравнению с 87,7% на конец первого квартала 2025 года. В ЕС это соотношение также увеличилось с 81,5 до 81,9%.
Об этом говорится в статистике Eurostat.
По сравнению со вторым кварталом 2024 года соотношение государственного долга к ВВП выросло как в еврозоне (с 87,7% до 88,2%), так и в ЕС (с 81,2% до 81,9%).
На конец второго квартала 2025 года долг сектора государственного управления состоял на 84,2% из долговых ценных бумаг в еврозоне и 83,7% в ЕС, на 13,2% из ссуд в еврозоне и 13,8% в ЕС, а также на 2,5% из валюты и депозитов как в еврозоне, так и в ЕС.
По сравнению с первым кварталом 2025 года пятнадцать государств-членов зарегистрировали увеличение соотношения долга к ВВП на конец второго квартала 2025 года, а двенадцать — уменьшение.
Наибольшее увеличение соотношения наблюдалось в Финляндии (+4,3 процентных пункта — п.п.), Латвии (+2,7 п.п.), Болгарии (+2,6 п.п.), Португалии (+1,8 п.п.), Франции (+1,7 п.п.) и Румынии (+1,4 п.п.).
Наибольшее снижение было зафиксировано в Литве (-1,4 п.п.), Ирландии (-1,2 п.п.), Греции и Люксембурге (в обоих -1,1 п.п.).
Государственный долг на конец второго квартала 2025 года за государствами-членами
Высокие соотношения государственного долга к ВВП на конец второго квартала 2025 года были зафиксированы: в Греции (151,2%), Италии (138,3%), Франции (115,8%), Бельгии (106,2%) и Испании (103,4%).
Самые низкие — в Эстонии (23,2%), Люксембурге (25,1%), Болгарии (26,3%) и Дании (29,7%).
