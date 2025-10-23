Кто и какую недвижимость покупает по программе «єОселя»
Более 20 тысяч украинцев уже воспользовались ипотечными кредитами от государства с момента запуска программы «єОселя». Общая сумма выданных кредитов составила 35 миллиардов гривен.
Об этом сообщает «Укрфинжилье».
Кто чаще всего берет ипотеку
Наибольшую долю среди заемщиков составляют военнослужащие по контракту и представители сектора безопасности, которые могут получить ипотеку под 3%. На них приходится 10 392 кредита, то есть более половины всех участников программы.
«„єОселя“ — это не только доступная ипотека для украинских семей, но и мощный инструмент развития строительной отрасли и смежных секторов. Еженедельно заключаются ипотечные соглашения почти на 400 миллионов гривен. Для бизнеса это запрос на увеличение объемов строительства, производства материалов, мебели, масштабирование логистики», — отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Андрей Телюпа.
Также, по его словам, каждая гривна государственной поддержки превращается в 2,8 гривны налогов и сборов, которые возвращаются в бюджет. Так работает политика развития украинских производителей «Сделано в Украине».
Кто воспользовался программой
Кредит на жилье по льготной ставке 3% взяли:
- 10 392 семьи военных и сотрудников сектора безопасности;
- 1560 медиков;
- 1540 педагогов;
- 413 ученых.
По ставке 7%:
- 5 386 украинцев, которые не имели жилья или жили в помещении меньше норматива;
- 958 внутренне перемещенных лиц;
- 484 ветерана.
Активнее всего программой пользуются украинцы в возрасте 26−35 лет (45%) и 36−45 лет (33%).
Какое жилье покупают
Подавляющее большинство приобретенного по программе жилья имеет площадь до 73 кв. м:
- 39% квартир имеют площадь 50−73 кв. м,
- еще 39% — менее 50 кв. м.
Всего украинцы приобрели более 1 миллиона квадратных метров жилья. Среди них:
- 12 355 кредитов — на квартиры вторичного рынка,
- 8 378 — на первичный рынок,
- 1935 — на жилье в домах, которые еще строятся.
Еще несколько месяцев назад программой были выданы кредиты на 30 миллиардов гривен, а сейчас этот показатель вырос еще на 5 миллиардов — всего за три месяца. Такая динамика свидетельствует о стабильном росте спроса и эффективности процессов рассмотрения заявок и финансирования.
«35 миллиардов гривен — это не просто статистика. Это почти 21 тысяча украинских семей, получивших собственное жилье. И более 13 тысяч детей, которые теперь имеют свой дом. Это и о восстановлении страны — ведь каждая такая квартира создает рабочие места и поддерживает строительную отрасль», — подчеркнул председатель правления ЧАО «Укрфинжилье» Евгений Мецгер.
