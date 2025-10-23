Кто и какую недвижимость покупает по программе «єОселя» Сегодня 13:02 — Недвижимость

Кто и какую недвижимость покупает по программе «єОселя»

Более 20 тысяч украинцев уже воспользовались ипотечными кредитами от государства с момента запуска программы «єОселя». Общая сумма выданных кредитов составила 35 миллиардов гривен.

Об этом сообщает «Укрфинжилье».

Кто чаще всего берет ипотеку

Наибольшую долю среди заемщиков составляют военнослужащие по контракту и представители сектора безопасности, которые могут получить ипотеку под 3%. На них приходится 10 392 кредита, то есть более половины всех участников программы.

«„єОселя“ — это не только доступная ипотека для украинских семей, но и мощный инструмент развития строительной отрасли и смежных секторов. Еженедельно заключаются ипотечные соглашения почти на 400 миллионов гривен. Для бизнеса это запрос на увеличение объемов строительства, производства материалов, мебели, масштабирование логистики», — отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Андрей Телюпа.

Также, по его словам, каждая гривна государственной поддержки превращается в 2,8 гривны налогов и сборов, которые возвращаются в бюджет. Так работает политика развития украинских производителей «Сделано в Украине».

Кто воспользовался программой

Кредит на жилье по льготной ставке 3% взяли:

10 392 семьи военных и сотрудников сектора безопасности;

1560 медиков;

1540 педагогов;

413 ученых.

По ставке 7%:

5 386 украинцев, которые не имели жилья или жили в помещении меньше норматива;

958 внутренне перемещенных лиц;

484 ветерана.

Активнее всего программой пользуются украинцы в возрасте 26−35 лет (45%) и 36−45 лет (33%).

Какое жилье покупают

Подавляющее большинство приобретенного по программе жилья имеет площадь до 73 кв. м:

39% квартир имеют площадь 50−73 кв. м,

еще 39% — менее 50 кв. м.

Всего украинцы приобрели более 1 миллиона квадратных метров жилья. Среди них:

12 355 кредитов — на квартиры вторичного рынка,

8 378 — на первичный рынок,

1935 — на жилье в домах, которые еще строятся.

Еще несколько месяцев назад программой были выданы кредиты на 30 миллиардов гривен, а сейчас этот показатель вырос еще на 5 миллиардов — всего за три месяца. Такая динамика свидетельствует о стабильном росте спроса и эффективности процессов рассмотрения заявок и финансирования.

«35 миллиардов гривен — это не просто статистика. Это почти 21 тысяча украинских семей, получивших собственное жилье. И более 13 тысяч детей, которые теперь имеют свой дом. Это и о восстановлении страны — ведь каждая такая квартира создает рабочие места и поддерживает строительную отрасль», — подчеркнул председатель правления ЧАО «Укрфинжилье» Евгений Мецгер.

