Самая большая долларовая купюра: как использовалась

В Украине самой большой купюрой является 1 000 гривен. Банкнота этого номинала была введена в обращение почти 6 лет назад — 25 октября 2019 года.

А вот самая большая купюра долларов США значительно больше.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Национальный музей американской истории

Банкнота в 100 000 долларов является самой большой по номиналу, которую когда-либо выпускало правительство Соединенных Штатов. Ее напечатали в 1934 году.

Хотя также существовала банкнота номиналом 100 000 долларов с портретом Вудро Вильсона, она использовалась только для перевода средств между Федеральными резервными банками и не предназначалась для расчетов в розничной торговле, — отметили в музее.

Нюанс

Дело в том, что банкнота не предназначалась для всеобщего обращения. Ее использовали только в качестве учетного инструмента между подразделениями Федеральной резервной системы.

10 000 долларов с портретом Салмона Портленда Чейза, министра финансов президента Линкольна, была самым высоким номиналом американской валюты, когда-либо находившимся в публичном обращении. Об этом сообщает Музей финансов Америки.

Редкую банкноту номиналом 10 000 долларов времен Великой депрессии продали на аукционе за 480 000 долларов в 2023 году. Ранее самая высокая цена, за которую продавали банкноту 1934 года номиналом 10 000 долларов, составляла 384 000 долларов. Эта продажа состоялась в сентябре 2020 года.

