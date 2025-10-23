Самая большая долларовая купюра: как использовалась
В Украине самой большой купюрой является 1 000 гривен. Банкнота этого номинала была введена в обращение почти 6 лет назад — 25 октября 2019 года.
А вот самая большая купюра долларов США значительно больше.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Национальный музей американской истории.
Банкнота в 100 000 долларов является самой большой по номиналу, которую когда-либо выпускало правительство Соединенных Штатов. Ее напечатали в 1934 году.
Хотя также существовала банкнота номиналом 100 000 долларов с портретом Вудро Вильсона, она использовалась только для перевода средств между Федеральными резервными банками и не предназначалась для расчетов в розничной торговле, —
отметили в музее.
Нюанс
Дело в том, что банкнота не предназначалась для всеобщего обращения. Ее использовали только в качестве учетного инструмента между подразделениями Федеральной резервной системы.
Банкнота номиналом 10 000 долларов с портретом Салмона Портленда Чейза, министра финансов президента Линкольна, была самым высоким номиналом американской валюты, когда-либо находившимся в публичном обращении. Об этом сообщает Музей финансов Америки.
Редкую банкноту номиналом 10 000 долларов времен Великой депрессии продали на аукционе за 480 000 долларов в 2023 году. Ранее самая высокая цена, за которую продавали банкноту 1934 года номиналом 10 000 долларов, составляла 384 000 долларов. Эта продажа состоялась в сентябре 2020 года.
Поделиться новостью
Также по теме
Самая большая долларовая купюра: как использовалась
НБУ продолжает постепенное ослабление гривны: как изменился курс доллара за неделю
НБУ уменьшил валютные интервенции за неделю на 17,9% - причина
Чего ждать от курса на этой неделе — мнение банкира
МВФ давит на Нацбанк с требованием девальвировать гривну — СМИ
Банкиры сообщили прогноз курса доллара на ближайший год