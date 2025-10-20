Чего ждать от курса на этой неделе — мнение банкира Сегодня 13:05 — Валюта

На прошлой неделе официальное движение курса было умеренным и не создавало системного шока для валютных операций. Повышение 15−16 октября носило временный характер и завершилось частичной коррекцией 17 октября, так что краткосрочные риски остаются контролируемыми.

Об этом рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

Официальный курс на прошлой неделе был таким:

13 октября — 41,6027 грн/$;

14 октября — 41,6102 грн/$;

15 октября — 41,7514 грн/$;

16 октября — 41,7607 грн/$;

Наличный рынок

В течение недели курсы в кассах банков демонстрировали умеренную изменчивость в узком диапазоне, без резких скачков. В понедельник средние значения составили 41,26/41,80 грн/$; во вторник наблюдался повышенный минимум покупки — 41,36 грн/$, а максимум продажи — 41,93 грн/$; в среду обе ставки прибавили по одной копейке и колебались вокруг 41,37/41,94 грн/$; в четверг котировки немного опустились до 41,34/41,90 грн/$; в пятницу снова зафиксировано умеренное повышение до 41,40/41,93 грн/$.

Это свидетельствует об относительно сбалансированном спросе и предложении на наличном рынке: колебания измеряются единицами копеек, спрэд между покупкой и продажей остается стабильным (приблизительно 0,5−0,6 грн), а общая динамика недели указывает на незначительное ослабление гривны — несколько копеек в сторону более высоких котировок как для покупки, так и для продажи. В целом рынок был умеренно спокойным, без фундаментальных шоков, которые повлекли бы за собой существенные изменения курсов.

Межбанк

Неделя межбанка 13−17 октября прошла в режиме коротких колебаний со слабой общей тенденцией к ослаблению гривны.

Понедельник, 13 октября, открывался со значений 41,65 грн/$, а закончился почти на максимуме дня — 41,68 грн/$; вторник открылся на копейку выше, чем в понедельник — 41,66 грн/$, а закончился тоже аналогично первому дню недели — на максимуме дня, однако выше — 41,79 грн/$, так что за вторник гривна потеряла в цене 13 копеек.

За среду гривна укрепилась в цене на 15 копеек: день стартовал с 41,82 грн/$, а закончился на 41,65 грн/$. Утро четверга, 16 октября, началось с 41,67 грн/$, котировки достигали отметок от 41,6 грн/$ до 41,8 грн/$, а закончился день на 41,74 грн/$. Пятница, 17 октября, выдалась спокойной: началась со значений 41,71 грн/$ и 41,74 грн/$ вечером.

Поэтому межбанк на прошлой неделе отличился короткими флэта-волнами с наибольшим недельным движением во вторник и коррекцией в середине недели. Общая волатильность была умеренной. Нетто-изменение за период — незначительное ослабление гривны, что указывает на относительное равновесие спроса и предложения на межбанке.

По итогам недели чистые интервенции составили $602,65 млн — это умеренный объем поддержки валютного рынка. По сравнению со средним осенним показателем в текущем году (около $553 млн) текущий недельный объем выше, что свидетельствует о том, что спрос на валюту оставался заметным и регулятор продолжал вмешиваться для сглаживания колебаний. В то же время против предыдущей недели ($734,20 млн) объем интервенций сократился на $131,55 млн, или почти на 18%, что указывает на ощутимое снижение интенсивности интервенций.

Прогноз курса на этой неделе

На этой неделе можно ожидать умеренной, но контролируемой волатильности межбанка. Возможны быстрые всплески, если усилится спрос на валюту, в частности, на оплату импорта энергоносителей или из-за неожиданных геополитических событий.

У Нацбанка есть инструменты и резервы, позволяющие смягчать колебания — это сдерживает панические движения и сужает разброс курса. Главный внешний риск сегодня связан с энергетикой: серьезные повреждения инфраструктуры или резкий прирост потребности в импорте газа и топлива мгновенно повышают спрос на доллар и могут на короткое время толкнуть курс. Еще одним важным фактором является поступление международной помощи и бюджетный календарь; стабильные транши или разовые выплаты быстро снижают давление на валюту, поэтому их график и суммы остаются критически важными для рынка.

На курс может повлиять пересмотр учетной ставки НБУ 23 октября, но насколько ощутимо — будет зависеть от того, какое решение примет НБУ. Если НБУ сделает небольшое смягчение или просто подтвердит дальнейшую ориентацию на понижение в условиях падающей инфляции, краткосрочный эффект на курс, скорее всего, будет умеренным — тем более если параллельно поступает международная помощь и резервы остаются на высоком уровне. Международные резервы Украины сейчас намного выше, чем год или полгода назад — это дает НБУ инструмент интервенций, чтобы сглаживать колебания курса, если продажа гривны станет массовой. Кроме того, низкие запасы газа и импорт в зимний период могут быстро повысить спрос на валюту. В таком сценарии даже умеренное смягчение монетарной политики усилит давление на гривну.

