Доля операций на валютном рынке без участия НБУ составляет 60% - Пышный

Как сообщил Глава НБУ, на валютный рынок Украины вернулась сезонность, а дефицит текущего счета платежного баланса сформирован за счет роста неэластичного импорта, то есть не уязвимого к курсовым колебаниям.
Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью «Forbes Украина».
Перейдя в 2023 году на режим управляемой гибкости курса, был снят «турникет для остановки кровотечения» в виде фиксированного валютного курса, и, как следствие последовательных решений Нацбанка, сейчас в Украине нет множественности курсов.
«Мы готовились к переходу и делали это с позиции силы. Сейчас не существует такого понятия, как множественность курсов. Доля операций на рынке без участия НБУ достигает 60% - рост за два года вдвое. На рынок вернулась сезонность, и что важно — ощущение валютного риска, который является одним из столпов адаптивности», — рассказал Пышный.
Глава регулятора добавил, что правительство продает валюту НБУ вне рынка, а интервенции Национального банка выполняют посредническую функцию, позволяя равномерно распределить массив валюты.
«Но фундаментально курс в Украине сейчас определяется именно изменением соотношения между спросом и предложением валюты на рынке. Это становится все более сильным фактором ценообразования. Благодаря управляемой гибкости курс становится поглотителем шоков и, что главное, не превратился в их генератор. Поэтому режим работает и точно себя не исчерпал», — отмечает Пышный.
Напомним, Международный валютный фонд улучшил прогноз курса доллара к гривне до 2030 года. Доллар будет стоить 50 гривен только в 2029 году.
МВФ сохранил прогноз относительно роста экономики Украины в 2025 году на уровне 2,0%.
  • ВВП Украины вырастет в 2026 году на 4,5%,
  • в 2027 году рост будет на уровне 4,8%.
Это отвечает базовому сценарию МВФ, по которому война россии против Украины закончится в конце 2025 года.
