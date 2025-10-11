Сколько будут стоить доллар и евро в следующем году Сегодня 08:12 — Валюта

Сколько будут стоить доллар и евро в следующем году

Благодаря политике Нацбанка, международной финансовой поддержке и значительным валютным поступлениям от экспорта гривна остается относительно стабильной. Валютный курс в 2026 году будет постепенно расти. Резких скачков ожидать не стоит, но в то же время нужно быть готовым, что валюта будет дорожать.

Об этом рассказала финтехэксперт, соучредитель Concord Fintech Solutions Елена Соседка.

Каким будет курс доллара

Она добавила, что на изменения валютного курса будут влиять ряд факторов, связанных как с внутренней ситуацией в Украине и войной, так и геополитических.

«Мы видим, что в последние годы доллар держится в диапазоне, который регулируется Нацбанком искусственно. Такая необходимость связана с войной. В следующем году стоит ожидать умеренную девальвацию гривны. Курс будет колебаться до 48 гривен за доллар», — отметила Елена Соседка.

По ее словам, среди прочего, на валютный курс будет влиять интенсивность боевых действий и темпов получения финансовой помощи от партнеров.

Финтехэксперт добавила, что главными рисками станут возможные задержки международного финансирования и сокращение валютных поступлений от экспорта. Не исключено также негативное влияние проблем с логистикой.

В то же время, по словам Елены Соседки, положительным фактором может стать запуск программ восстановления инфраструктуры с участием иностранных инвесторов, которые принесут в страну значительный валютный ресурс.

Евро: зависимость от глобальных трендов

По словам финтехэксперта, у курса евро динамика традиционно более нестабильная, так как зависит не только от состояния украинской экономики, но и соотношения евро к доллару на мировых рынках.

«Мы видим, что Европа сейчас переживает период замедленного экономического роста. Это значит, что евро может терять позиции по отношению к доллару. Поэтому для Украины я прогнозирую, что евро достигнет 52 гривен в 2026 году», — отметила Елена Соседка.

Финтехэксперт не исключает возможных колебаний курса евро. Если доллар будет дешеветь на мировых рынках, евро может укрепиться. Это может быть особенно актуально на фоне начавшегося в США шатдауна.

Что это значит для бизнеса и граждан

Елена Соседка советует украинцам и предпринимателям закладывать в свои финансовые планы осторожные сценарии.

«Гривна будет сохранять стабильность только при условии продолжения партнерской поддержки и адекватной политики НБУ. Но мы должны быть готовы к тому, что курс доллара и евро будет постепенно расти. Это естественно для экономики, которая пытается восстанавливаться после войны», — пояснила эксперт.

Она подчеркивает: ключом к минимизации рисков остается диверсификация и для государства, и для бизнеса, и для каждого украинца.

Елена Соседка советует не держать деньги в одном активе, чтобы предотвратить большие потери финансовых возможностей.

