Эксперт ответил, что будет с курсом евро в октябре

В течение сентября официальный курс гривны по отношению к евро колебался в диапазоне 48,13−48,80 грн/евро. Начиная со второй половины месяца показатели пошли вверх.

Экономист Даниил Монин рассказал, сохранится ли восходящий тренд в октябре.

Что будет с курсом евро в октябре

В отличие от курса доллара, который формирует Национальный банк благодаря политике управляемой гибкости, стоимость евро зависит от соотношения в главной валютной паре.

Несколько недель подряд мировое сообщество наблюдало за колебаниями в пределах 1,16−1,19 долл./евро, то есть укреплением или ослаблением валюты.

Монин отметил, что прогнозы на октябрь должны учитывать неопределенность по ставкам Федеральной резервной системы США.

На заседании 17 сентября ФРС снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов — впервые с декабря 2024 года. До конца 2025 года возможны еще два аналогичных изменения.

«Реакция рынков на снижение ставки ФРС показала укрепление евро к доллару. Кроме того, планируется еще два аналогичных решения до конца 2025 года. Соответственно, курс продолжит колебаться в диапазоне 1,16−1,19 в октябре», — уточнил Даниил Монин.

Как результат, официальный курс евро может немного увеличиться, зафиксировавшись в пределах 48,50−49,50 грн/евро.

Так что украинцам, которые планируют покупать валюту в октябре, лучше сделать это раньше, пока евро не подорожал.

курс доллара в октябре будет колебаться в пределах 41,2−42,2 грн, курс евро — 47,5−49,5 грн (в зависимости от соотношения пары доллар/евро). Напомним, как прогнозирует директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой,в октябре будет колебаться в пределах 41,2−42,2 грн,— 47,5−49,5 грн (в зависимости от соотношения пары доллар/евро).

50−51 гривны. По словам банкира Сергея Мамедова, вполне возможно, что курс евро в Украине на фоне всех событий в мире не выйдет за пределы

Эксперт советует не хранить все сбережения только в этой валюте, а обратить внимание на депозиты и ОВГЗ, позволяющие не только сэкономить средства, но и компенсировать возможные колебания валют.

