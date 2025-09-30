0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ увеличивает колебания курса гривны (инфографика)

Валюта
39
НБУ увеличивает колебания курса гривны (инфографика)
НБУ увеличивает колебания курса гривны (инфографика)
На прошлой неделе НБУ позволил гривне ослабнуть до почти 41.5/$, уменьшив интервенции. Об этом говорится в аналитике ICU.
Национальный банк уменьшил объем интервенций до $560 млн, то есть снова ниже средненедельного объема с начала полномасштабной войны.
В понедельник НБУ завершил расчеты по соглашениям, заключенным в пятницу, а впоследствии продавал ежедневно немного больше, чем по $100 млн.
НБУ увеличивает колебания курса гривны (инфографика)
В то же время НБУ позволил курсу гривны колебания побольше. После почти месяца колебаний преимущественно в пределах 41.1−41.3 грн/$, на прошлой неделе официальный курс гривны к доллару США вплотную приблизился к уровню 41.5 грн/$, выше которого НБУ удерживал курс гривны еще в начале августа.
Уменьшение дефицита благодаря отсутствию точечного спроса на валюту от государственных структур позволило НБУ снова снизить продажу валюты из международных резервов. В то же время Нацбанк продемонстрировал очередное движение курса в сторону ослабления, которое может свидетельствовать об увеличении диапазона колебаний, что НБУ будет разрешать на рынке в ближайшее время.

Облигации: оптимизм в отношении еврооблигаций растет

Различные заявления о потенциальной поддержке Украины обеспечили положительную динамику на рынке еврооблигаций.
На минувшей неделе в Нью-Йорке состоялась встреча президентов Украины и США, после которой американский президент сделал заявление о поддержке Украины оружием через партнеров по НАТО.
Позже канцлер Германии в колонке для Financial Times озвучил, что ЕС работает над беспроцентным займом для Украины на сумму 140 млрд евро за счет замороженных российских активов. Однако он отметил, что эти средства не должны использоваться для общебюджетных нужд Украины, а направляться только на закупку оружия и усиление оборонного потенциала Европы.
На фоне этих новостей украинские еврооблигации в пятницу подорожали и за неделю цены выросли в среднем на 2%. ВВП-варанты также подорожали на неполные 3% до почти 81 цента за доллар условного номинала, что является максимумом от середины марта.
НБУ увеличивает колебания курса гривны (инфографика)
Выводы
Сохранение военной поддержки от США посредством стран НАТО и разработка новой программы поддержки от ЕС на значительную для Украины сумму стали основным катализатором для незначительного, но повышения цен еврооблигаций.
Потенциальная финансовая помощь в размере 140 млрд евро может полностью закрыть потребности государственного бюджета на следующие четыре года даже в неблагоприятном сценарии длительной войны.
Однако если Германия займет принципиальную позицию и будет настаивать на использовании средств исключительно для закупки европейского оружия, вопрос финансирования дефицита бюджета в последующие годы будет оставаться открытым.
По материалам:
Finance.ua
Валюта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems