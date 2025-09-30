НБУ увеличивает колебания курса гривны (инфографика) Сегодня 11:00 — Валюта

НБУ увеличивает колебания курса гривны (инфографика)

На прошлой неделе НБУ позволил гривне ослабнуть до почти 41.5/$, уменьшив интервенции. Об этом говорится в аналитике ICU.

Национальный банк уменьшил объем интервенций до $560 млн, то есть снова ниже средненедельного объема с начала полномасштабной войны.

В понедельник НБУ завершил расчеты по соглашениям, заключенным в пятницу, а впоследствии продавал ежедневно немного больше, чем по $100 млн.

В то же время НБУ позволил курсу гривны колебания побольше. После почти месяца колебаний преимущественно в пределах 41.1−41.3 грн/$, на прошлой неделе официальный курс гривны к доллару США вплотную приблизился к уровню 41.5 грн/$, выше которого НБУ удерживал курс гривны еще в начале августа.

Уменьшение дефицита благодаря отсутствию точечного спроса на валюту от государственных структур позволило НБУ снова снизить продажу валюты из международных резервов. В то же время Нацбанк продемонстрировал очередное движение курса в сторону ослабления, которое может свидетельствовать об увеличении диапазона колебаний, что НБУ будет разрешать на рынке в ближайшее время.

Облигации: оптимизм в отношении еврооблигаций растет

Различные заявления о потенциальной поддержке Украины обеспечили положительную динамику на рынке еврооблигаций.

На минувшей неделе в Нью-Йорке состоялась встреча президентов Украины и США, после которой американский президент сделал заявление о поддержке Украины оружием через партнеров по НАТО.

Позже канцлер Германии в колонке для Financial Times озвучил, что ЕС работает над беспроцентным займом для Украины на сумму 140 млрд евро за счет замороженных российских активов. Однако он отметил, что эти средства не должны использоваться для общебюджетных нужд Украины, а направляться только на закупку оружия и усиление оборонного потенциала Европы.

На фоне этих новостей украинские еврооблигации в пятницу подорожали и за неделю цены выросли в среднем на 2%. ВВП-варанты также подорожали на неполные 3% до почти 81 цента за доллар условного номинала, что является максимумом от середины марта.

Выводы

Сохранение военной поддержки от США посредством стран НАТО и разработка новой программы поддержки от ЕС на значительную для Украины сумму стали основным катализатором для незначительного, но повышения цен еврооблигаций.

Потенциальная финансовая помощь в размере 140 млрд евро может полностью закрыть потребности государственного бюджета на следующие четыре года даже в неблагоприятном сценарии длительной войны.

Однако если Германия займет принципиальную позицию и будет настаивать на использовании средств исключительно для закупки европейского оружия, вопрос финансирования дефицита бюджета в последующие годы будет оставаться открытым.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.