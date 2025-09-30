Почему украинцы снова полюбили наличную валюту — мнение эксперта Сегодня 09:03 — Валюта

Почему украинцы снова полюбили наличную валюту — мнение эксперта

На этой неделе из внутренних факторов больше всего на поведение отечественного валютного рынка и курса гривны к доллару и евро повлияют некоторые события.

Об этом пишет финансовый аналитик Алексей Козырев в своем прогнозе.

Увеличение объемов покупки валюты и интервенции Нацбанка. В начале октября снова откроются ежемесячные лимиты на покупку гражданами безналичной валюты на свои карты до 50 тысяч гривен в эквиваленте и до 200 тысяч гривен на депозиты сроком от 3-х месяцев.

Но в целом на рынке валютообмена будет наблюдаться интересная тенденция — на карты граждане будут покупать меньше, а вот на наличном рынке спрос на валюту и далее будет постепенно расти. Поскольку сейчас очень часто наличные курсы обменников выгоднее курсов продажи валюты банками на карты, а граждане предпочитают брать валюту там, где дешевле.

Кроме того, в начале октября украинцы будут получать зарплату за сентябрь, и многие также решат часть этих средств перевести в валюту. Получат деньги и многие военнослужащие ВСУ, которые также часто покупают на эти средства валюту.

В результате увеличения спроса на валюту со стороны населения будет перекрывать Нацбанк за счет золотовалютных резервов: он будет продавать банкам недостаточные объемы долларов на их собственную валютную позицию.

По оценкам Козырева, эти операции добавят на этой неделе к совокупному спросу на межбанке до $110 млн — 170 млн. Это не критично для нашего рынка, но все же будет давить на курс. Особенно в те дни, когда на рынок будут одновременно выходить импортеры энергоносителей и банки под валютные операции с населением.

Рост военной активности россии в Украине с массированными обстрелами нашей инфраструктуры, что влияет на все рынки страны. Это требует от государства и пострадавшего от обстрела бизнеса значительных средств на оперативное восстановление разрушенных объектов, в том числе закупку импортного оборудования. Особенно в энергетике, железнодорожной и другой транспортной инфраструктуре. Подобные пожарные закупки поврежденного оборудования периодически значительно увеличивают спрос на валюту на торгах.

Наличный рынок

Спред по доллару и евро на этой неделе будет находиться в пределах 20−25 копеек, а в оптовых обменных пунктах — в пределах 15−20 копеек.

Курс покупки и продажи наличного доллара в банках будет находиться в пределах коридора от 40,70 до 41,90 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 41,10 до 41,85 гривен.

Курс наличного евро в банках будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 47,80 до 49,20 гривен, а в обменниках финкомпаний — от 47,90 до 49,10 гривен.

Евровалюта остается главным инструментом для спекуляций как на международном, так и украинском валютном рынках.

