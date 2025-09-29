Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира Сегодня 13:00 — Валюта

Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира

На прошлой неделе курс официального курса доллара вырос менее чем на 1%. В общем движение было очень умеренное, без резких скачков.

Об этом рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

«Без новых негативных шоков рынок должен оставаться в контролируемом коридоре», — заявила Золотько.

Официальный курс 22−26 сентября был следующий:

22 сентября — 41,2502 грн/$;

23 сентября — 41,3811 грн/$;

24 сентября — 41,3780 грн/$;

25 сентября — 41,4105 грн/$;

26 сентября — 41,4939 грн/$

В итоге средний курс за неделю был на уровне 41,3827 грн/$.

Наличный рынок

Наличный курс в течение недели был очень близким к официальному, значительного увеличения спроса со стороны населения не ощущается, поэтому и средние курсы купли/продажи в кассах банков двигались несущественно после снижения в понедельник-вторник, когда они просели с 41,05/41,55 грн/$ до 41,06/41,5.

В среду и четверг цены немного поднялись — 41,09/41,59 грн/$ и 41,15/41,64 грн/$ соответственно. А к концу недели закрепились на 41,14/41,66 грн/$. То есть разница между официальным и наличным значением была даже ниже целевого показателя (1%) — на 0,11%.

Межбанк

Движения гривны за описанный период характеризуются как временное ослабление с повышенной внутридневной волатильностью, но без очевидного перехода в устойчивую тенденцию девальвации: неделя закрыта практически на тех же уровнях, с которых и начиналась. Открывалась неделя со значений 41,37−41,42 грн/$, и уже после обеда 22 сентября цена опустилась до 41,34 грн/$, вторник начался с 41,41 грн/$, котировки в течение дня были на уровне от 41,35 грн/$ до 41,43 грн/$, а закончились на уровне 41,40 грн/$.

На том же уровне начался день 24 сентября, а закончился почти на максимуме дня — на 41,45 грн/$. Четверг, 25 сентября стартовал с вечерних значений предыдущего дня, прошел колебания в пределах 10 копеек (41,43 грн/$-41,53 грн/$) и закончился день на уровне 41,47 грн/$. 26-го числа курс поднимался до 41,51 грн/$, а завершил неделю все же ниже — на 41,38 грн/$.

Объемы продаж регулятора на прошлой неделе были почти на уровне первого месяца сентября и на 14% меньше, чем за неделю до этого — чистый размер интервенций с 22 по 26 сентября составил $559,8 против $651,50 млн. в течение 15−19 сентября.

Прогноз на неделю

По словам эксперта, последние торговые значения показывают относительную стабильность гривны. Ключевым фактором является учетная ставка НБУ 15,5%, которая продолжает сдерживать чрезмерное девальвационное давление и делает гривневые инструменты относительно привлекательными.

«Вероятно, что на этой неделе при неизменных рыночных условиях и отсутствии внешних потрясений, гривна останется в умеренно узком коридоре. Рынок очень чувствителен к срокам предоставления международной помощи и выполнению государственных и внешних обязательств. Риски смещают рынок и в сторону ослабления, и в сторону кратковременного укрепления в зависимости от движения международных платежей и геополитических новостей, которые могут мгновенно изменить баланс спроса и предложения. А без новых негативных шоков рынок должен оставаться в контролируемом коридоре», — прогнозирует Золотько.

