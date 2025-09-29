Прогноз курса доллара на октябрь: каких изменений ждать на валютном рынке Сегодня 08:02 — Валюта

Октябрь — традиционно один из самых динамичных месяцев для валютного рынка, и 2025 год не станет исключением. На движение курса гривны будет влиять целый ряд факторов — как внутренних, так и внешних. Их влияние может проявляться по-разному: от синергии нескольких факторов до отдельных точечных эффектов в зависимости от экономических тенденций и геополитических событий.

Об этом рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус банка Сергей Мамедов в комментарии Фактам ICTV.

Факторы, влияющие на курс доллара в октябре 2025 года

Действия НБУ и монетарная политика

Национальный банк, вероятнее всего, продолжит политику «управляемой гибкости». Это означает, что гривна будет оставаться относительно стабильной, а колебания курса доллара в октябре 2025 года будут умеренными благодаря валютным интервенциям регулятора.

Ожидается, что спрос на иностранную валюту в октябре может немного подрасти, однако объемы интервенций НБУ вряд ли превысят $4 млрд. Такой уровень вполне приемлем, учитывая нынешние экономические и военные реалии.

«23 октября состоится заседание монетарного комитета НБУ, где может рассматриваться вопрос изменения учетной ставки. Однако снижение ставки возможно только в случае устойчивого замедления инфляции. Сейчас ставка остается на уровне 15,5%, что помогает защищать гривну и сдерживать инфляционное давление. Сентябрьское решение оставить ставку без изменений было вполне логичным, ведь именно октябрь может задать тональность валютному рынку на весь четвертый квартал», — отметил банкир.

Бюджетные процессы и их влияние

Формирование государственного бюджета на 2026 год — это еще один определяющий фактор для валютного рынка. Документ задает ориентиры для бизнеса и экономики в целом, ведь в нем фиксируется прогнозный курс доллара и определяется уровень бюджетного дефицита.

В бюджете на 2025 год средневзвешенный курс был заложен на уровне 45 грн/1 $, тогда как реальный средний курс в течение года оказался примерно на 9% ниже. На 2026 год правительство предлагает показатель 45,6 грн/1 $, то есть нынешние котировки доллара примерно на 11% ниже прогноза.

Дефицит бюджета в 2024—2025 годах планировался на уровне около 1,8 трлн грн, однако фактические показатели превысили этот уровень почти на 400 млрд грн из-за разницы между реальным и заложенным в бюджет курсом. В проекте бюджета на следующий год дефицит оценивается почти в 2 трлн грн, которые планируется покрывать за счет международной помощи и внешних заимствований. Однако если курс доллара будет оставаться ниже прогнозного, правительство может столкнуться с необходимостью искать дополнительные источники поступлений.

Международная финансовая поддержка

Внешнее финансирование остается ключевым фактором стабильности экономики и валютного рынка. Окончательные цифры и объемы помощи могут быть понятны в октябре-ноябре, при рассмотрении бюджета в Верховной Раде.

В проекте госбюджета заложен объем международной поддержки на уровне $46,5 млрд, исходя из прогнозного курса 45,6 грн/1 $. Этот показатель имеет прямое влияние не только на бюджетные расчеты, но и тактику валютных интервенций НБУ и общую стратегию управления валютным рынком.

Военные риски и энергетическая ситуация

С наступлением холодов растет угроза атак на энергетическую инфраструктуру. Масштабные повреждения электросетей могут отрицательно сказаться на работе бизнеса, промышленности и, соответственно, макроэкономических показателях.

«Кроме того, ход боевых действий и дипломатические инициативы по урегулированию конфликта оказывают непосредственное влияние на настроения населения и бизнеса, а следовательно — и на валютный рынок», — предупредил эксперт.

Что будет с курсом доллара в октябре

Учитывая все имеющиеся факторы, прогноз прогноза курса доллара в октябре остается достаточно широким.

Курс доллара в октябре может колебаться в диапазоне 41,2−42,2 грн/1 $.

Курс евро будет зависеть от соотношения евро/доллар на мировых рынках, которое ожидается в пределах 1,15−1,2, что позволяет прогнозировать котировки на уровне 47,8−49,8 грн/1 €.

Ситуация на валютном рынке остается управляемой, даже несмотря на высокий уровень неопределенности. У НБУ достаточно инструментов, чтобы поддерживать относительную стабильность гривны и прогнозируемость валютного рынка. Это позволяет ожидать, что даже в неблагоприятных условиях значительных шоков для курса не произойдет.

