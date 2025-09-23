НБУ выходит из зоны комфорта: аналитики спрогнозировали, что будет с курсом в ближайшее время Сегодня 10:03 — Валюта

НБУ выходит из зоны комфорта: аналитики спрогнозировали, что будет с курсом в ближайшее время

После нескольких недель относительного спокойствия Национальному банку Украины пришлось в пятницу существенно нарастить продажу валюты из международных резервов.

Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.

Дефицит валюты и интервенции

На прошлой неделе дефицит валюты был небольшой и за четыре рабочих дня составил всего $242 млн. НБУ ежедневно продавал в среднем менее $100 млн, компенсируя рост чистой покупки валюты на межбанковском рынке. Однако в пятницу объемы интервенций резко выросли. В итоге за неделю НБУ продал $652 млн из резервов, что превышает средненедельный уровень за время полномасштабной войны.

Таблица: icu.ua

Соответственно, в течение недели НБУ разрешал относительно небольшие колебания курса на 5−6 копеек в пределах дня, не выпуская официальный курс за рамки уровня 41.3 грн/$. В то же время на межбанковском рынке гривна ослабла в пятницу до 41.36/$.

График: icu.ua

Оценка ICU

По оценке ICU небольшой дефицит валюты позволял НБУ несколько недель сохранять стабильность. Однако рост спроса на валюту, вероятно, со стороны государственных структур, заставил банк увеличить продажу в пятницу и допустить более слабое значение гривны после фиксации официального курса.

«Несмотря на увеличение интервенций, мы ожидаем, что НБУ продолжит сохранять официальный курс гривны еще некоторое время недалеко от текущего уровня, но в то же время будет увеличивать его колебания», — прогнозируют в компании.

Напомним, официальный курс доллара в течение 15−19 сентября оставался относительно стабильным. Неделя характеризуется низкой волатильностью: колебания в пределах 0,11 грн свидетельствуют об умеренной стабильности валютного рынка. Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько отмечала , что официальный курс НБУ на 22 сентября установлен на уровне 41,2502 грн/$, и ожидается, что на этой неделе официальная цена валюты останется близкой к этим значениям — курс гривны, вероятно, останется относительно стабильным.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.