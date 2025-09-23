0 800 307 555
НБУ выходит из зоны комфорта: аналитики спрогнозировали, что будет с курсом в ближайшее время

Валюта
210
После нескольких недель относительного спокойствия Национальному банку Украины пришлось в пятницу существенно нарастить продажу валюты из международных резервов.
Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.

Дефицит валюты и интервенции

На прошлой неделе дефицит валюты был небольшой и за четыре рабочих дня составил всего $242 млн. НБУ ежедневно продавал в среднем менее $100 млн, компенсируя рост чистой покупки валюты на межбанковском рынке. Однако в пятницу объемы интервенций резко выросли. В итоге за неделю НБУ продал $652 млн из резервов, что превышает средненедельный уровень за время полномасштабной войны.
Таблица: icu.ua
Таблица: icu.ua
Соответственно, в течение недели НБУ разрешал относительно небольшие колебания курса на 5−6 копеек в пределах дня, не выпуская официальный курс за рамки уровня 41.3 грн/$. В то же время на межбанковском рынке гривна ослабла в пятницу до 41.36/$.
График: icu.ua
График: icu.ua

Оценка ICU

По оценке ICU небольшой дефицит валюты позволял НБУ несколько недель сохранять стабильность. Однако рост спроса на валюту, вероятно, со стороны государственных структур, заставил банк увеличить продажу в пятницу и допустить более слабое значение гривны после фиксации официального курса.
«Несмотря на увеличение интервенций, мы ожидаем, что НБУ продолжит сохранять официальный курс гривны еще некоторое время недалеко от текущего уровня, но в то же время будет увеличивать его колебания», — прогнозируют в компании.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💵

Напомним, официальный курс доллара в течение 15−19 сентября оставался относительно стабильным. Неделя характеризуется низкой волатильностью: колебания в пределах 0,11 грн свидетельствуют об умеренной стабильности валютного рынка. Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько отмечала, что официальный курс НБУ на 22 сентября установлен на уровне 41,2502 грн/$, и ожидается, что на этой неделе официальная цена валюты останется близкой к этим значениям — курс гривны, вероятно, останется относительно стабильным.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Валюта
