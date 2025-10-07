Интервенции НБУ на многомесячных минимумах — аналитики Сегодня 12:01 — Валюта

Интервенции НБУ на многомесячных минимумах — аналитики

Уплата налогов в последние дни сентября помогла Национальному банку существенно сократить валютные интервенции и в то же время укрепить курс гривны.

Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.

Как изменился спрос и предложение валюты

В начале прошлой недели клиенты банков (юридические лица) значительно увеличили продажу иностранной валюты. В понедельник объемы продаж даже превышали покупку. Однако уже с начала октября продажи валюты уменьшились, и за четыре рабочих дня на межбанковском рынке сформировался дефицит валюты в размере $47 млн.

Несмотря на это, короткий период профицита предложения в конце сентября позволил НБУ укрепить курс доллара до менее чем 41,3 грн. На сегодняшний день официальный курс составляет 41,23 грн за доллар.

Благодаря этому объем продаж валюты из международных резервов уменьшился до $333 млн за неделю, что стало минимальным показателем с апреля.

Оценка аналитиков ICU

По данным инвестгруппы ICU, в конце сентября производилась уплата НДС и акцизов за август, что могло заставить экспортеров продавать дополнительные объемы валютной выручки. В этот период межбанковский рынок почти не требовал вмешательства НБУ.

В то же время аналитики подчеркивают, что это временное улучшение. «Мы ожидаем возвращения интервенций к объемам $500−600 млн в неделю, то есть близких к средненедельному показателю за время полномасштабной войны», — подытожили в ICU.

Напомним, ранее в комментарии Finance.ua член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько рассказала , что за период 29 сентября — 3 октября официальный курс гривны к доллару прошел через умеренные колебания с преимущественным укреплением в начале недели и небольшим откатом в ее конце. Самый вероятный сценарий этой недели — узкий диапазон, без резких трендов, но с живыми внутридневными колебаниями.

