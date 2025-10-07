Что сейчас выгоднее: переводить сбережения в валюту, продавать или покупать Сегодня 10:05 — Валюта

Что сейчас выгоднее: переводить сбережения в валюту, продавать или покупать

На валютном рынке Украины наблюдается стабильность. Курсы доллара и евро колеблются в довольно узком коридоре в пределах нескольких копеек ежедневно, и резких падений или взлетов не наблюдается.

Финансовые эксперты рассказали УНИАН, что сейчас выгоднее: переводить сбережения в валюту, продавать ее или вкладываться в другие финансовые инструменты.

Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман отмечает, что хранение сбережений в валюте — неплохая опция, однако на этом не удастся хорошо заработать.

«Если просто держать деньги в валюте, то они, в принципе, сохраняются, но ничего на этом гражданин не заработает: максимум сохранит, а то и еще немного потеряет, потому что если курс стабильный, а инфляция растет, то это уже потери», — сказал он.

Поэтому эксперт советует диверсифицировать свои вложения и приводит «рецепт»:

Лучше всего держать какую-то часть до половины в валюте, а другую половину держать в надежных высоколиквидных ценных бумагах — это ОВГЗ, военные облигации, по которым в гривне выплачивается 16−17% годовых. Этот вклад полностью гарантируется государством, а проценты значительно превышают инфляцию, и до 10% можно заработать на сбережениях.

Анна Золотько отметила, что в начале октября Директор департамента казначейских операций и член правления Unex Bankотметила, что в начале октября курс гривны , скорее всего, будет оставаться относительно стабильным, только с небольшими дневными колебаниями — благодаря большим поступлениям международной помощи и умеренной политике НБУ. Но ситуация может в любой момент измениться, поэтому не стоит ждать «идеального» момента для покупки или продажи валюты.

«Но внезапные геополитические шоки или задержки финподдержки могут повлечь за собой кратковременные скачки, поэтому покупать или продавать доллары и евро можно в тех объемах, которые нужны именно сейчас, не тратя времени на поиски „идеального“ предложения», — рекомендует банкир.

Курс валюты

Гетман отмечает, что валютный рынок последние несколько лет стабилен из-за режима управляемой гибкости валютного курса, который ввел НБУ.

По его словам, курс может постепенно двигаться с текущих 41−41,5 грн/долл. до 42 грн/долл. на конец года и до 43 грн/долл. на следующий год, но больших колебаний Нацбанк не позволит, ведь в первую очередь через курс регулятор сдерживает инфляцию.

«Одна из главных задач регулятора — это удержание инфляции в пределах 5%, поэтому курс они будут держать до последнего. И у Нацбанка есть для этого все возможности, потому что золотовалютные резервы сейчас на рекордных уровнях, около 44 млрд долларов, что значительно выше, чем было в 20-х, 10-х или нулевых годах. Таким образом, ситуация абсолютно стабильная, прогнозируемая, и резких движений не намечается», — резюмировал Гетман.

Что касается текущей ситуации, то, по словам Золотько, среднее официальное значение гривны на прошлой неделе составляло 41,28 грн/долл., что на 10 копеек меньше среднего значения предшествующей ей недели.

