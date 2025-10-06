Чего ждать от курса на этой неделе — мнение банкира Сегодня 15:03 — Валюта

Чего ждать от курса на этой неделе — мнение банкира

За период 29 сентября — 3 октября официальный курс гривны к доллару прошел через умеренные колебания с преимущественным укреплением в начале недели и небольшим откатом в ее конце. Самый вероятный сценарий этой недели — узкий диапазон, без резких трендов, но с живыми внутридневными колебаниями.

Об этом рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

«Неделя была стабильно-нейтральна в тренде, но живая в дневных движениях», — отметила банкир.

Официальный курс на прошлой неделе был таким:

29 сентября — 41,4789 грн/$;

30 сентября — 41,3176 грн/$;

01 октября — 41,1420 грн/$;

02 октября — 41,2215 грн/$;

03 октября — 41,2764 грн/$.

Наличный рынок

На наличном рынке не чувствуется значительного увеличения спроса со стороны населения, потому и средние курсы купли/продажи в кассах банков почти не двигались: в понедельник 41,07/41,58 грн/$, со вторника по четверг просели и были на одном уровне — 40,96/41,46 грн/$, а на неделе — 40,96/41,46 грн/$40,97/41,48 грн/$.

Таким образом, прошлая неделя отметилась локальной коррекцией в пользу гривны в середине периода с возвращением к близкому к начальному уровню в конце — рынок был управляемым и спокойным и практически синхронизирован с официальным курсом — разница между официальным и наличным значением была 0,2% (целевой показатель — 1%).

Межбанк

Межбанк с 29 сентября по 3 октября был стабильно нейтральным в тренде, но живым в дневных движениях. Неделя закрылась на тех же уровнях, с которых и начиналась. Понедельник открывался со значений 41,35 грн/$ и, минуя отметку в 41,43 грн/$, закончился понедельник почти на минимуме дня — 41,25 грн/$; последний день сентября начался с максимума дня — 41,29 грн/$, а закончился укреплением гривны на 19 копеек — на уровне 41,1 грн/$.

Первый день октября стартовал с 41,13/41,16 грн/$, к обеду котировки достигали 41,25 грн/$, а закончился день на 41,22 грн/$.

Утро четверга, 2 октября, началось с 41,28/41,30 грн/$, а закончилось на уровне почти минимума дня — 41,09 грн/$. Максимальное значение доллара на ВРУ 3-го числа было на уровне 41,35 грн/$, на этом неделя и завершилась.

На прошлой неделе регулятор сглаживал дневные колебания без радикального вмешательства. Объемы продаж НБУ были сравнительно незначительными: чистый размер интервенций с 29 сентября по 3 октября составил всего $332,60 млн, меньше в этом году было только в середине апреля, когда объем интервенций достигал $314,40 млн. Кроме того, регулятор откупил $1,5 млн.

Прогноз курса на этой неделе

По словам Золотько, на этой неделе существует вероятность как временного укрепления гривны — в случае больших валютных поступлений, так же не исключен и кратковременный откат в случае задержек. Рынок чувствителен к сигналам НБУ относительно интервенций и монетарной политики, поэтому объемы продаж/покупок регулятора напрямую изменяют предложение на межбанке.

Прямым драйвером краткосрочной стабильности является международная помощь. Последние новости о поступлении от ЕС в несколько миллиардов евро могут снизить давление на валютный рынок и укрепить гривну на несколько рабочих дней. Также сезонность экспорта, а именно большие экспортные поступления и большие платежные дни — оплата импорта, погашение кредитов, выплаты дивидендов, перечисление зарплат крупным подрядчикам, уплаты налогов или массовые межкорпоративные расчеты могут привести к резким дневным колебаниям даже при отсутствии общего тренда.

Однако самым большим курсовым риском являются непредвиденные внезапные геополитические шоки. При их отсутствии НБУ сохранит умеренную стратегию интервенций.

📢 Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.