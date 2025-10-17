Банкиры сообщили прогноз курса доллара на ближайший год
Банкиры и финансовые аналитики в октябре 2025 года улучшили прогноз по курсу доллара в ближайшие 12 месяцев до 44,05 грн/доллар.
Об этом говорится в опросе на сайте Нацбанка.
Ранее в сентябре они ожидали курс 44,45 грн/доллар.
Девальвационные ожидания банкиров также улучшились. В октябре они прогнозируют курс 44,94 грн/доллар по сравнению с 45,29 грн/доллар в июле.
Население в сентябре ухудшило ожидания до 43,75 грн/доллар по сравнению с 43,73 грн/доллар в августе.
Руководители предприятий в июле ожидали курс 44,11 грн/доллар. Прогноз улучшен по сравнению с маем (43,84 грн/доллар).
Ранее Международный валютный фонд улучшил прогноз курса доллара по отношению к гривне до 2030 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз World Economic Outlook (WEO) Международного валютного фонда за октябрь 2025 года. Доллар будет стоить 50 гривен только в 2029 году.
- Благодаря политике Нацбанка, международной финансовой поддержке и значительным валютным поступлениям от экспорта гривна остается относительно стабильной. Валютный курс в 2026 году будет постепенно расти. Резких скачков ожидать не стоит, но в то же время нужно быть готовым, что валюта будет дорожать. Об этом рассказала финтехэксперт, соучредитель Concord Fintech Solutions Елена Соседка.
- Уплата налогов в последние дни сентября помогла Национальному банку существенно сократить валютные интервенции и одновременно укрепить курс гривны. Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU. Несмотря на это, короткий период профицита предложения в конце сентября позволил НБУ укрепить курс доллара до менее чем 41,3 грн. На сегодняшний день официальный курс составляет 41,23 грн за доллар.
