Какой сейчас курс в столичных обменниках

В четверг столичные обменники покупают доллар за 41,90 грн, а продают за 42,00 грн.

Об этом свидетельствуют данные Минфина.

Выгоднее всего обменять валюту можно на Кловской и Печерской (41,96).

Купить доллары дешевле всего есть возможность на Демеевской (41,90) и Дворце «Украина» (41,93).

Евро в среднем обменники покупают за 48,84 грн., а продают за 49,00 грн.

Дороже всего «сдать» валюту можно на Позняках, Голосеевской, Осокорках, Зверинецкой и Лукьяновской (48,90).

Приобрести евро дешевле всего есть возможность на Площади Украинских Героев (48,923), Зверинецкой, Теремках, Осокорках и Позняках (48,95).

