Какой сейчас курс в столичных обменниках

Валюта
20
В четверг столичные обменники покупают доллар за 41,90 грн, а продают за 42,00 грн.
Об этом свидетельствуют данные Минфина.
Выгоднее всего обменять валюту можно на Кловской и Печерской (41,96).
Купить доллары дешевле всего есть возможность на Демеевской (41,90) и Дворце «Украина» (41,93).
Евро в среднем обменники покупают за 48,84 грн., а продают за 49,00 грн.
Дороже всего «сдать» валюту можно на Позняках, Голосеевской, Осокорках, Зверинецкой и Лукьяновской (48,90).
Приобрести евро дешевле всего есть возможность на Площади Украинских Героев (48,923), Зверинецкой, Теремках, Осокорках и Позняках (48,95).
