НБУ продолжает постепенное ослабление гривны: как изменился курс доллара за неделю

На фоне сохранения валютного дефицита Национальный банк Украины продолжил ослабление гривны и увеличение валютных интервенций.

Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.

Дефицит валюты

На прошлой неделе дефицит валюты оставался значительным: за четыре рабочих дня он достиг $361 млн, а по итогам недели мог превысить $500 млн.

Чтобы удовлетворить избыточный спрос, НБУ продал из международных резервов $603 млн, что на 18% меньше, чем неделей ранее, и ниже среднего уровня интервенций.

График: ICU

В то же время регулятор продолжил постепенное ослабление курса. За неделю доллар подорожал на 0,3% до 41,73 грн/$, а евро — почти на 1,4% до 48,76 грн/евро.

Таблица: ICU

Оценка аналитиков

По оценке аналитиков ICU, на прошлой неделе спрос на валюту со стороны юридических лиц рос, однако НБУ не спешил активно вмешиваться в рынок, а позволял курсу постепенно расти. Уменьшение объемов интервенций стало возможным благодаря отсутствию разовых закупок валюты государственным сектором.

В то же время, по данным Bloomberg, НБУ продолжает сопротивляться требованиям МВФ относительно более управляемого ослабления гривны.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Bloomberg писал , что НБУ испытывает давление со стороны Международного валютного фонда относительно девальвации гривны. МВФ отмечает преимущества контролируемой девальвации гривны как меры, которая может помочь укрепить напряженную финансовую ситуацию в Украине путем увеличения бюджетных доходов, номинированных в национальной валюте.

В НБУ сопротивляются такому шагу, ссылаясь на риски для инфляции и общественного мнения, поскольку переговоры проходят за закрытыми дверями.

По данным НБУ, банкиры и финансовые аналитики в октябре 2025 года улучшили прогноз относительно курса доллара в ближайшие 12 месяцев до 44,05 грн/доллар.

