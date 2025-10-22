НБУ продолжает постепенное ослабление гривны: как изменился курс доллара за неделю
На фоне сохранения валютного дефицита Национальный банк Украины продолжил ослабление гривны и увеличение валютных интервенций.
Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.
Дефицит валюты
На прошлой неделе дефицит валюты оставался значительным: за четыре рабочих дня он достиг $361 млн, а по итогам недели мог превысить $500 млн.
Чтобы удовлетворить избыточный спрос, НБУ продал из международных резервов $603 млн, что на 18% меньше, чем неделей ранее, и ниже среднего уровня интервенций.
В то же время регулятор продолжил постепенное ослабление курса. За неделю доллар подорожал на 0,3% до 41,73 грн/$, а евро — почти на 1,4% до 48,76 грн/евро.
Оценка аналитиков
По оценке аналитиков ICU, на прошлой неделе спрос на валюту со стороны юридических лиц рос, однако НБУ не спешил активно вмешиваться в рынок, а позволял курсу постепенно расти. Уменьшение объемов интервенций стало возможным благодаря отсутствию разовых закупок валюты государственным сектором.
В то же время, по данным Bloomberg, НБУ продолжает сопротивляться требованиям МВФ относительно более управляемого ослабления гривны.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Bloomberg писал, что НБУ испытывает давление со стороны Международного валютного фонда относительно девальвации гривны. МВФ отмечает преимущества контролируемой девальвации гривны как меры, которая может помочь укрепить напряженную финансовую ситуацию в Украине путем увеличения бюджетных доходов, номинированных в национальной валюте.
В НБУ сопротивляются такому шагу, ссылаясь на риски для инфляции и общественного мнения, поскольку переговоры проходят за закрытыми дверями.
По данным НБУ, банкиры и финансовые аналитики в октябре 2025 года улучшили прогноз относительно курса доллара в ближайшие 12 месяцев до 44,05 грн/доллар.
