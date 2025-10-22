НБУ уменьшил валютные интервенции за неделю на 17,9% - причина Сегодня 09:26 — Валюта

НБУ на прошлой неделе сократил продажу долларов на межбанковском рынке на $131,6 млн или на 17,9% - до $602,7 млн, тогда как ослабление гривны замедлилось до 12,8 коп. с 37,4 коп. неделей раньше.

За первые четыре дня прошлой недели среднедневное отрицательное сальдо купли и продажи юрлицами валюты выросло до $74,2 млн с $36,6 млн за такой же период неделей ранее и суммарно составило $297 млн.

В то же время на наличном рынке, наоборот, было зафиксировано уменьшение покупки валюты населением: с субботы по четверг отрицательное сальдо составило $21,3 млн против $29,6 млн на позапрошлой неделе. Покупка безналичной валюты все эти дни превышала ее продажу.

отметки 41,6027 грн/$1, за три дня ослаб до 41,7607 грн/$1, но завершил неделю на уровне. Официальный курс гривны к доллару, который начал прошлую неделю сза три дня ослаб до 41,7607 грн/$1, но завершил неделю на уровне.

На наличном рынке курс доллара за прошлую неделю менялся по траектории 41,7565 грн/$1 официального, а общее ослабление гривны составило около 25 коп до уровней: покупка — около 41,70 грн/$1, а продажа — около 41,80 грн/$1.

