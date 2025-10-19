0 800 307 555
МВФ давит на Нацбанк с требованием девальвировать гривну — СМИ

НБУ испытывает давление со стороны Международного валютного фонда относительно девальвации гривны. МВФ отмечает преимущества контролируемой девальвации гривни как меры, что может помочь укрепить напряженную финансовую ситуацию в Украине путем увеличения бюджетных доходов, номинированных в национальной валюте.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Позиция Нацбанка

В НБУ сопротивляются такому шагу, ссылаясь на риски для инфляции и общественного мнения, поскольку переговоры проходят за закрытыми дверями.
Украина получила большую часть из 15,6 млрд долларов по программе МВФ, о которой договорились в 2023 году, и сейчас стороны ведут переговоры о новом пакете, который может составить 8 млрд долларов.
Директор-распорядитель Кристалина Георгиева планирует посетить Киев, чтобы продемонстрировать поддержку, подкрепив амбиции Украины по получению дополнительного финансирования.

Последствия девальвации гривны

Девальвация может привести к увеличению номинальных доходов бюджета, поскольку экспортные контракты номинированы в иностранной валюте.
Однако прогнозируемые выгоды ограничены, поскольку бюджет Украины в значительной степени зависит от прямой международной помощи, а девальвация может также спровоцировать инфляцию, которая может уничтожить фискальный запас прочности.
По материалам:
Економічна Правда
