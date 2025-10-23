В ЕС ограничивают оплату наличными: что нужно знать Сегодня 19:05 — Валюта

В ЕС ограничивают оплату наличными: что нужно знать

Европейский парламент одобрил новые правила, согласно которым все расчеты на сумму более 10 тысяч евро должны производиться исключительно безналично.

Об этом сообщает inpoland.

Также при платежах, превышающих 3000 евро, нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность.

Зачем это

В Европейском Союзе подчеркивают, что эти изменения направлены на борьбу с отмыванием средств и финансированием терроризма. Решение было принято после достижения согласия между Советом ЕС и Европарламентом, в результате чего был утвержден соответствующий пакет законодательных актов.

Новые правила

Новый предел наличных расчетов установлен на уровне 10 000 евро (или эквивалент в национальной валюте для стран, не использующих евро).

В то же время государства-члены ЕС имеют право устанавливать более низкие границы по собственному усмотрению.

После вступления в силу новых правил требование об идентификации личности будет распространяться и на более мелкие операции — в частности, при оплате более 3000 евро.

В некоторых странах подобные ограничения уже действуют. К примеру, в Польше предприятиям запрещено проводить наличные расчеты, если сумма превышает 15 000 злотых.

Контроль за платежами от 3000 до 10 000 евро будет осуществляться только в определенных случаях, в частности, когда речь идет об операциях финансовых учреждений, банков, агентств недвижимости, компаний по управлению активами, казино, торговцев или продавцов предметов роскоши.

В сфере криптовалют новые требования предполагают, что биржи и операторы криптокошельков должны проверять личность клиента уже при транзакциях от 1000 евро.

Запрет на наличные платежи более 10 000 евро вступает в силу в 2027 году, а спортивным клубам предоставят двухлетний переходный период для адаптации.

