В Польше с 2026 года будут по-новому считать стаж работы

Президент Польши подписал поправку к Трудовому кодексу, изменяющую порядок расчета стажа работы. Новые правила вступят в силу 1 января 2026 года и будут касаться как работников государственного, так и частного сектора.

Об этом сообщает inpoland.

Зачем это

Поправки должны выровнять условия между работниками, работающими по трудовому договору, и теми, кто выполняет работу по гражданско-правовым соглашениям или ведет собственный бизнес.

Благодаря нововведениям больше людей получит доступ к социальным гарантиям, в частности:

более длинному отпуску,

юбилейным премиям,

надбавкам за выслугу лет,

пенсионным выплатам.

Сотрудники также смогут пересчитать свой трудовой стаж, включив в него ранее не учтенные периоды деятельности.

Что будет засчитываться в стаж с 2026 года

После вступления в силу закона в стаж труда будут включаться следующие периоды:

ведение несельскохозяйственной предпринимательской деятельности;

сотрудничество с лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность;

приостановление бизнеса в целях личного ухода за ребенком;

исполнение договоров поручения, услуг или агентских договоров;

работа как сотрудничающее лицо;

членство в сельскохозяйственных кооперативах;

документированные периоды оплачиваемой работы за границей (кроме официального трудоустройства).

Новые правила будут внедряться в два этапа:

для государственного сектора — с 1 января 2026 года;

для частного сектора — с первого дня месяца по истечении шести месяцев с момента официального объявления.

Как подтвердить стаж

Подтверждать периоды работы будет ZUS, выдавая соответствующие справки. Если из-за давности данных ZUS не сможет предоставить документ, работник будет иметь право подтвердить стаж своими документами.

Периоды оплачиваемой работы за границей нужно будет подтверждать самостоятельно.

Заявления на подтверждение стажа ZUS начнет принимать после вступления в силу закона. Формы будут доступны в системе PUE/eZUS с 1 января 2026 года.

В то же время работники уже сейчас могут получить справку о полном страховом стаже, включающем периоды работы по трудовому договору. Такая справка будет оставаться подтверждением полной занятости.

Работники будут иметь два года с момента вступления закона в силу, то есть до 2028 года, чтобы подать работодателю документы, подтверждающие больший трудовой стаж.

