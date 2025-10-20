Какие сейчас зарплаты в Польше: свежие данные GUS Сегодня 19:06 — Личные финансы

Какие сейчас зарплаты в Польше: свежие данные GUS

Зарплаты в Польше продолжают расти. В сентябре 2025 года средняя валовая зарплата в корпоративном секторе составила 8750,34 злотых, что на 7,5% больше, чем год назад.

Об этом свидетельствуют данные GUS, пишет inpoland.

При этом занятость в предпринимательском секторе несколько снизилась — на 0,8%.

Промышленное производство за сентябрь показало прирост на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 16,0% по сравнению с предыдущим месяцем. Это превысило прогнозы экспертов, ожидавших роста на 5,0% год к году и на 13,5% месяц к месяцу.

Ранее мы сообщали , что средняя валовая зарплата в корпоративном секторе Польши в августе составила 8769 злотых (99 100 грн по состоянию на октябрь).

Также польское правительство объявило , что в 2026 году минимальная зарплата составит 4806 злотых брутто (примерно 3600 злотых нетто). Однако валовое увеличение всего на 140 злотых — более чем вдвое меньше, чем год назад.

Справка Finance.ua:

рынок труда в Польше все чаще сталкивается с нехваткой рабочей силы в ключевых отраслях. Предприятия во многих отраслях испытывают трудности с поиском квалифицированных работников. О каких именно дефицитных профессиях идет речь — рассказали здесь;

одним из вариантов официального трудоустройства является регистрация на местной бирже труда. Это не только помогает найти вакансию, но и открывает доступ к определенным льготам и социальной поддержке. Как гражданам Украины стать на биржу труда в Польше — рассказываем по ссылке.

