Субсидии и помощь на отопление: что нужно знать ВПО

Зима в Украине традиционно становится испытанием для многих семей — особенно для тех, кто покинул свои дома из-за войны или живет вблизи линии фронта. Именно поэтому в течение августа-сентября правительство приняло ряд решений, чтобы усовершенствовать порядок предоставления субсидий, льгот и дополнительных выплат.

Юридический советчик для ВПЛ подготовил десять главных вопросов и ответов на эти нововведения.

1. Можно ли совместить субсидию на твердое топливо и международную помощь на топливо? Нет. Если семья уже получила одноразовую помощь от международной организации на твердое топливо, государственная субсидия на те же нужды не назначается.

2. А как с коммунальными услугами? Если международная помощь покрыла только расходы на топливо, государство может предоставить субсидию или льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг.

3. Когда начнут действовать новые правила?

С отопительного сезона 2025/26 годов вводится ограничение на дублирование выплат.

С 2026 года субсидии и льготы будут назначаться только после официального подтверждения — получила ли семья помощь от международных организаций.

4. Отличаются ли правила для субсидий и льгот? Нет. И субсидии и льготы на топливо не будут назначаться, если семья уже получила международную помощь.

5. Кто получит дополнительную поддержку от государства? Помощь назначат двум категориям семей:

ВПЛ, которые имеют право на льготу или субсидию на печное топливо и переместились с территорий боевых действий или потеряли жилье.

ВПЛ, которые живут в домах с печным отоплением в Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областях.

6. Кто будет распределять средства? Пенсионный фонд Украины. Он будет получать средства из госбюджета и переводить их на банковские счета или доставлять по почте.

7. Когда ожидать выплаты?

Категория 1 (перемещенные семьи или потерявшие жилье): до 5 ноября — через банк; до 25 ноября — через почту.

Категория 2 (ВПЛ в прифронтовых областях с печным отоплением, без международной помощи):

до 5 декабря — через банк; до 25 декабря — через почту.

8. Что делать, если получили «лишнюю» помощь? Если семья получила и государственную, и международную выплату на топливо, излишне уплаченные средства нужно будет вернуть Пенсионному фонду.

9. Усложнит ли это процесс для людей? Заявителям, возможно, придется проходить больше проверок — подтверждать, получали они помощь или нет. Однако такая система поможет избежать двойных выплат и обеспечит справедливое распределение ресурсов.

10. Почему эти изменения важны именно сейчас? Впереди новая зима, и государство должно учитывать активную помощь международных организаций. Особое внимание уделяется прифронтовым регионам, где часто нет доступа к газу или электроотоплению, и печное топливо остается единственным способом обогрева.

