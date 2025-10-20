0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Субсидии и помощь на отопление: что нужно знать ВПО

Личные финансы
14
Субсидии и помощь на отопление: что нужно знать ВПО
Субсидии и помощь на отопление: что нужно знать ВПО
Зима в Украине традиционно становится испытанием для многих семей — особенно для тех, кто покинул свои дома из-за войны или живет вблизи линии фронта. Именно поэтому в течение августа-сентября правительство приняло ряд решений, чтобы усовершенствовать порядок предоставления субсидий, льгот и дополнительных выплат.
Юридический советчик для ВПЛ подготовил десять главных вопросов и ответов на эти нововведения.
1. Можно ли совместить субсидию на твердое топливо и международную помощь на топливо? Нет. Если семья уже получила одноразовую помощь от международной организации на твердое топливо, государственная субсидия на те же нужды не назначается.
2. А как с коммунальными услугами? Если международная помощь покрыла только расходы на топливо, государство может предоставить субсидию или льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Читайте также
3. Когда начнут действовать новые правила?
  • С отопительного сезона 2025/26 годов вводится ограничение на дублирование выплат.
  • С 2026 года субсидии и льготы будут назначаться только после официального подтверждения — получила ли семья помощь от международных организаций.
4. Отличаются ли правила для субсидий и льгот? Нет. И субсидии и льготы на топливо не будут назначаться, если семья уже получила международную помощь.
5. Кто получит дополнительную поддержку от государства? Помощь назначат двум категориям семей:
  • ВПЛ, которые имеют право на льготу или субсидию на печное топливо и переместились с территорий боевых действий или потеряли жилье.
  • ВПЛ, которые живут в домах с печным отоплением в Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областях.
6. Кто будет распределять средства? Пенсионный фонд Украины. Он будет получать средства из госбюджета и переводить их на банковские счета или доставлять по почте.
7. Когда ожидать выплаты?
  • Категория 1 (перемещенные семьи или потерявшие жилье): до 5 ноября — через банк; до 25 ноября — через почту.
  • Категория 2 (ВПЛ в прифронтовых областях с печным отоплением, без международной помощи):
  • до 5 декабря — через банк; до 25 декабря — через почту.
8. Что делать, если получили «лишнюю» помощь? Если семья получила и государственную, и международную выплату на топливо, излишне уплаченные средства нужно будет вернуть Пенсионному фонду.
Читайте также
9. Усложнит ли это процесс для людей? Заявителям, возможно, придется проходить больше проверок — подтверждать, получали они помощь или нет. Однако такая система поможет избежать двойных выплат и обеспечит справедливое распределение ресурсов.
10. Почему эти изменения важны именно сейчас? Впереди новая зима, и государство должно учитывать активную помощь международных организаций. Особое внимание уделяется прифронтовым регионам, где часто нет доступа к газу или электроотоплению, и печное топливо остается единственным способом обогрева.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиТарифы
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems