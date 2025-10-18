0 800 307 555
Финансовые советы для каждого десятилетия жизни
Финансовые советы для каждого десятилетия жизни
В течение жизни финансовые потребности человека неизбежно изменяются. Если в 20 лет главное — научиться делать сбережения и инвестировать, то в 50 стоит задуматься о пенсии. Потому и подход к деньгам должен меняться.
Эксперты поделились рекомендациями, что делать с деньгами в течение каждого десятилетия жизни, пишет Huff Post.

20 лет: формирование финансовых привычек

Бола Сокунби, основательница Clever Girl Finance, советует двадцатилетним поскорее начать вести бюджет, делать сбережения и инвестировать.
Следует обратить внимание на стратегию «сначала заплати себе» — прежде чем произвести любые расходы или платежи, выделить часть своего дохода для личных сбережений и инвестиций.

30 лет: диверсификация и финансовое планирование

30 лет — это возраст, когда большинство уже знакомо с финансовыми продуктами. Однако нелишне будет обратиться к финансовому консультанту, который поможет расширить инвестиционный портфель.
Эксперт советует избегать накопления долгов с высокими процентами, таких как долг по кредитным картам.
Еще один совет — создать подушку безопасности, которая позволит «держаться на плаву» в случае потери работы или любых форс-мажорных обстоятельств.
Ищите возможности увеличения дохода через карьерный рост или подработки.

40 лет: оформление полиса

В этот период жизни стоит задуматься о страховании здоровья, особенно если у вас есть иждивенцы.
Убедитесь, что полис обеспечивает надлежащую защиту для близких, которые зависят от вас в плане дохода.

50 лет: оптимизация затрат

В 50 лет уже необходимо планировать выход на пенсию. Пересмотрите свои сбережения и составьте план в соответствии со своими целями.
Если взрослые дети живут отдельно, а дополнительное пространство не требуется, можно снизить затраты на содержание большого жилья, продав его и переселившись в меньшее. При этом вырученные денежные средства можно использовать для инвестиций.

60 лет: выход на пенсию

Пора разработать стратегию снятия средств с пенсионных счетов и внимательно контролировать расходы, чтобы сохранить накопленный капитал.
Следует избегать перерасходов в периоды уменьшения доходов. Убедитесь, что основные потребности покрыты, а потом продумайте, как стратегически финансировать единовременные расходы.

70 лет: управление наследием

В семьдесят важно позаботиться о завещании и наследстве. Обратитесь к нотариусу, который поможет оформить все должным образом.
Определите «пороги расходов» в своем пенсионном плане, чтобы иметь возможность предвидеть, какой уровень расходов оставляет возможность достичь ваших финансовых целей на пенсии.

80 лет: бдительность

Пенсионеры часто становятся жертвами мошенников. Контролируйте, куда идут ваши средства, и убедитесь, что ваши желания относительно наследства выполнены.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
