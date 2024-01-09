Как работает стратегия «сначала заплати себе» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как работает стратегия «сначала заплати себе»

Личные финансы
45
Как работает стратегия «сначала заплати себе»
Как работает стратегия «сначала заплати себе»
Во времена, когда растут расходы и экономические вызовы, использование стратегии «сначала заплати себе» может перезагрузить отношение к личным финансам. Подробнее об этой стратегии рассказали эксперты Финкульта.
Принцип этой стратегии определяет, что прежде чем сделать какие-то расходы или платежи, следует выделить часть своего дохода для личных сбережений и инвестиций.
Давайте рассмотрим, как именно эта стратегия может стать ключом к эффективному управлению денежными средствами.
Читайте также
Регулярное откладывание денег на свой личный счет — это надежный способ заложить фундамент для финансового благосостояния. Применение на практике стратегии «сначала заплати себе» — это, например, ежемесячное откладывание средств в собственный резервный фонд на непредвиденные случаи или стабильное формирование сбережений.
Автоматизируйте процесс откладывания средств, настроив регулярный перевод на банковский счет. Это поможет избежать соблазнов потратить все деньги, еще до того как вспомнить о стратегии «сначала заплати себе».
Вовремя заданный вопрос может стать первым шагом к позитивным изменениям.
Спросите себя, для чего именно вы откладываете деньги?
Ответ на этот вопрос поможет определить конкретные цели и найти мотивацию к следующим действиям. Это могут быть финансовая безопасность, покупка жилья, образование или пенсионное обеспечение. Определите назначение этих денег для реализации конкретных планов или проектов.
Попытайтесь, по возможности, постепенно увеличить процент дохода, который «платите себе сами». С течением времени это позволит увеличить собственные сбережения и укрепить финансовую устойчивость. Сохранившиеся средства можно вкладывать в различные финансовые инструменты — от банковского вклада до инвестирования в недвижимость.

Читайте также: Самые привлекательные депозиты января 2024 года

Итак, чтобы использовать этот финансовый секрет на практике, следует каждый раз, получив любой доход, вспомнить о себе и отложить некоторую часть этих денег для личных сбережений или инвестиций.
Надеемся, что использование принципа «сначала заплати себе» поможет вам эффективно управлять финансами и создать надежную основу для финансового успеха.
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10−20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.
Получить деньги быстро 💸
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.