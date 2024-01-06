Как начать жизнь без долгов: пошаговый план — Finance.ua

Как начать жизнь без долгов: пошаговый план Сегодня 10:30 — Личные финансы

Как начать жизнь без долгов: пошаговый план

В конце каждого года все пересматривают свои достижения и подводят итоги. Один из выделяемых аспектов — личные финансы. Особенно это актуально, когда есть долги.

Финансовая советница Галина Тритяк рассказала о специфике долгов и как эффективно от них избавляться.

Если долги добавляют стресса и тревоги, то это, конечно, негативно влияет на жизнь и отношения с деньгами. В то же время есть хорошие ссуды. К примеру, для развития собственного бизнеса. То есть когда кредит помогает генерировать больший доход, чем ежемесячный долговой платеж, то на жизнь он негативно не влияет.

Первые шаги к погашению долгов

Во время полномасштабной войны и неопределенности особенно хочется иметь поменьше плохих обязательств.

Первый шаг к избавлению от долгов — составить план, а не делать это хаотично.

Также для погашения долгов целесообразно выбирать разные стратегии: в зависимости от размера обязательств и дохода. По словам Галины Тритяк, иногда это постепенное уменьшение кредитного лимита. Однако она подчеркнула, что когда речь идет о займах у микрофинансовых организаций с высокими %, то есть смысл как можно быстрее их закрыть. Иногда даже через перекредитование.

Точно навредит закрытие кредита без плана, поскольку высок риск забросить на погашение долга большую сумму, чем доступная и потом не иметь возможности нормально покрыть все месячные расходы. А это приводит к новым займам.

Также при погашении долгов следует учитывать расходы на базовые нужды в рамках планирования бюджета. Следует принять, что в течение какого-то периода уровень потребления нужно ограничить, но ощущение, что у тебя нет кредитов, этого стоит.

Как «закрыть» одновременно несколько долгов

Иногда есть ситуации, когда нужно одновременно погасить сразу несколько долгов. В частности, возникает вопрос определения приоритетов. Галина Тритяк поделилась советами, как поступать в такой ситуации. Вот ключевые моменты:

Как правило, рекомендуют начинать с того долга, где самые высокие %, и это рационально.

Но эффективнее часто начинать с кредита, который меньше по размеру.

Таким образом, скорее удастся закрыть его и похвалить себя.

Однако каждая ситуация индивидуальна, следует учитывать разные факторы и последствия.

Также 100% важно отметить прогресс в процессе погашения долгов. Даже если вы 10 гривен закидываете на кредитный лимит, то стоит себя похвалить.

Как планировать бюджет, чтобы избежать долгов в будущем

Большинство кредитов люди берут не потому, что у них безвыходная ситуация, а скорее потому, что они живут сейчас за счет будущих доходов. Мы хотим уже сейчас новый телефон и не готовы ждать. Логический вывод — во избежание долгов нужно объективно оценивать ситуацию и не жить в иллюзии, что все доступно.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения. Здесь вы можете взять кредит онлайн на карту в Украине. Быстрый кредит на карту с плохой кредитной историей, без справок, без звонков и фото. Кредит онлайн на карту💰

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.