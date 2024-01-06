Как начать жизнь без долгов: пошаговый план — Finance.ua
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Как начать жизнь без долгов: пошаговый план

Личные финансы
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Как начать жизнь без долгов: пошаговый план
Как начать жизнь без долгов: пошаговый план
В конце каждого года все пересматривают свои достижения и подводят итоги. Один из выделяемых аспектов — личные финансы. Особенно это актуально, когда есть долги.
Финансовая советница Галина Тритяк рассказала о специфике долгов и как эффективно от них избавляться.
Если долги добавляют стресса и тревоги, то это, конечно, негативно влияет на жизнь и отношения с деньгами. В то же время есть хорошие ссуды. К примеру, для развития собственного бизнеса. То есть когда кредит помогает генерировать больший доход, чем ежемесячный долговой платеж, то на жизнь он негативно не влияет.

Первые шаги к погашению долгов

Во время полномасштабной войны и неопределенности особенно хочется иметь поменьше плохих обязательств.
Первый шаг к избавлению от долгов — составить план, а не делать это хаотично.
Также для погашения долгов целесообразно выбирать разные стратегии: в зависимости от размера обязательств и дохода. По словам Галины Тритяк, иногда это постепенное уменьшение кредитного лимита. Однако она подчеркнула, что когда речь идет о займах у микрофинансовых организаций с высокими %, то есть смысл как можно быстрее их закрыть. Иногда даже через перекредитование.
Точно навредит закрытие кредита без плана, поскольку высок риск забросить на погашение долга большую сумму, чем доступная и потом не иметь возможности нормально покрыть все месячные расходы. А это приводит к новым займам.
Также при погашении долгов следует учитывать расходы на базовые нужды в рамках планирования бюджета. Следует принять, что в течение какого-то периода уровень потребления нужно ограничить, но ощущение, что у тебя нет кредитов, этого стоит.

Как «закрыть» одновременно несколько долгов

Иногда есть ситуации, когда нужно одновременно погасить сразу несколько долгов. В частности, возникает вопрос определения приоритетов. Галина Тритяк поделилась советами, как поступать в такой ситуации. Вот ключевые моменты:
  • Как правило, рекомендуют начинать с того долга, где самые высокие %, и это рационально.
  • Но эффективнее часто начинать с кредита, который меньше по размеру.
  • Таким образом, скорее удастся закрыть его и похвалить себя.
  • Однако каждая ситуация индивидуальна, следует учитывать разные факторы и последствия.
Также 100% важно отметить прогресс в процессе погашения долгов. Даже если вы 10 гривен закидываете на кредитный лимит, то стоит себя похвалить.

Как планировать бюджет, чтобы избежать долгов в будущем

Большинство кредитов люди берут не потому, что у них безвыходная ситуация, а скорее потому, что они живут сейчас за счет будущих доходов. Мы хотим уже сейчас новый телефон и не готовы ждать. Логический вывод — во избежание долгов нужно объективно оценивать ситуацию и не жить в иллюзии, что все доступно.
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По материалам:
Телеканал 24
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