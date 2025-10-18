0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Текущий счет или депозит: какой финансовый инструмент выбрать

Личные финансы
36
Текущий счет или депозит: какой финансовый инструмент выбрать
Текущий счет или депозит: какой финансовый инструмент выбрать
При финансовом планировании важно определиться, где хранить деньги: на текущем счете или депозите. У каждого из этих инструментов есть свои преимущества, а правильное сочетание помогает не только контролировать затраты, но и увеличивать сбережения.
Специалисты «Финкульта» рассказывают, какой инструмент лучше всего подходит для реализации финансовых целей.

Текущий счет — для ежедневных расходов

Текущий счет — основной банковский счет для повседневных операций.
Читайте также
Среди основных преимуществ этого финансового инструмента — деньги всегда доступны. Это удобно для ежедневных расходов, онлайн-покупок, оплаты счетов и переводов.
Однако проценты на таких счетах обычно не начисляются.

Депозит — для накопления средств

Депозит — это деньги, которые вы передаете банку на хранение на определенный срок или до востребования.
Подойдет тем, кто планирует накопить средства на конкретные цели — путешествие, новый гаджет, обучение.
Главное преимущество депозита — деньги работают на вас благодаря начисленным процентам.
Читайте также
В то же время средства остаются недоступными в течение определенного срока, а досрочное снятие может уменьшить или вовсе отменить начисленные проценты.

Текущий счет или депозит: как выбрать

Эксперты советуют в первую очередь определить цель — кратко- или долгосрочную.
Если деньги могут понадобиться в любое время — лучше оставить их на текущем счете. Если же вы планируете накопление — выберите депозит.
Читайте также
Чтобы накопить финансовую подушку безопасности (3−6 месяцев трат), лучше объединить оба инструмента: часть денег разместить на депозит, часть — на счет для быстрого доступа.
Практические лайфхаки:
  • Микронакопление. Даже 500 или 1000 гривен на депозите уже начинают работать на вас.
  • Цифровые цели. Откройте отдельный депозит для конкретной финансовой цели — это помогает не тратить средства на мелочи.
  • Автоматизация. Настройте автоматический перевод части зарплаты на депозит, чтобы сбережения росли без усилий.
  • Выбор депозита. Перед открытием депозита проверяйте ставки и условия разных банков — даже разница в 1−2% может существенно увеличить сумму накоплений.

О топ-5 выгодных депозитах от банков в Украине рассказали в статье по ссылке.

По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems