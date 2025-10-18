Текущий счет или депозит: какой финансовый инструмент выбрать
При финансовом планировании важно определиться, где хранить деньги: на текущем счете или депозите. У каждого из этих инструментов есть свои преимущества, а правильное сочетание помогает не только контролировать затраты, но и увеличивать сбережения.
Специалисты «Финкульта» рассказывают, какой инструмент лучше всего подходит для реализации финансовых целей.
Текущий счет — для ежедневных расходов
Текущий счет — основной банковский счет для повседневных операций.
Среди основных преимуществ этого финансового инструмента — деньги всегда доступны. Это удобно для ежедневных расходов, онлайн-покупок, оплаты счетов и переводов.
Однако проценты на таких счетах обычно не начисляются.
Депозит — для накопления средств
Депозит — это деньги, которые вы передаете банку на хранение на определенный срок или до востребования.
Подойдет тем, кто планирует накопить средства на конкретные цели — путешествие, новый гаджет, обучение.
Главное преимущество депозита — деньги работают на вас благодаря начисленным процентам.
В то же время средства остаются недоступными в течение определенного срока, а досрочное снятие может уменьшить или вовсе отменить начисленные проценты.
Текущий счет или депозит: как выбрать
Эксперты советуют в первую очередь определить цель — кратко- или долгосрочную.
Если деньги могут понадобиться в любое время — лучше оставить их на текущем счете. Если же вы планируете накопление — выберите депозит.
Чтобы накопить финансовую подушку безопасности (3−6 месяцев трат), лучше объединить оба инструмента: часть денег разместить на депозит, часть — на счет для быстрого доступа.
Практические лайфхаки:
- Микронакопление. Даже 500 или 1000 гривен на депозите уже начинают работать на вас.
- Цифровые цели. Откройте отдельный депозит для конкретной финансовой цели — это помогает не тратить средства на мелочи.
- Автоматизация. Настройте автоматический перевод части зарплаты на депозит, чтобы сбережения росли без усилий.
- Выбор депозита. Перед открытием депозита проверяйте ставки и условия разных банков — даже разница в 1−2% может существенно увеличить сумму накоплений.
О топ-5 выгодных депозитах от банков в Украине рассказали в статье по ссылке.
