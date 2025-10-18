Текущий счет или депозит: какой финансовый инструмент выбрать Сегодня 12:02 — Личные финансы

Текущий счет или депозит: какой финансовый инструмент выбрать

При финансовом планировании важно определиться, где хранить деньги: на текущем счете или депозите. У каждого из этих инструментов есть свои преимущества, а правильное сочетание помогает не только контролировать затраты, но и увеличивать сбережения.

Специалисты «Финкульта» рассказывают , какой инструмент лучше всего подходит для реализации финансовых целей.

Текущий счет — для ежедневных расходов

Текущий счет — основной банковский счет для повседневных операций.

Среди основных преимуществ этого финансового инструмента — деньги всегда доступны. Это удобно для ежедневных расходов, онлайн-покупок, оплаты счетов и переводов.

Однако проценты на таких счетах обычно не начисляются.

Депозит — для накопления средств

Депозит — это деньги, которые вы передаете банку на хранение на определенный срок или до востребования.

Подойдет тем, кто планирует накопить средства на конкретные цели — путешествие, новый гаджет, обучение.

Главное преимущество депозита — деньги работают на вас благодаря начисленным процентам.

В то же время средства остаются недоступными в течение определенного срока, а досрочное снятие может уменьшить или вовсе отменить начисленные проценты.

Текущий счет или депозит: как выбрать

Эксперты советуют в первую очередь определить цель — кратко- или долгосрочную.

Если деньги могут понадобиться в любое время — лучше оставить их на текущем счете. Если же вы планируете накопление — выберите депозит.

Чтобы накопить финансовую подушку безопасности (3−6 месяцев трат), лучше объединить оба инструмента: часть денег разместить на депозит, часть — на счет для быстрого доступа.

Практические лайфхаки:

Микронакопление. Даже 500 или 1000 гривен на депозите уже начинают работать на вас.

Даже 500 или 1000 гривен на депозите уже начинают работать на вас. Цифровые цели. Откройте отдельный депозит для конкретной финансовой цели — это помогает не тратить средства на мелочи.

Откройте отдельный депозит для конкретной финансовой цели — это помогает не тратить средства на мелочи. Автоматизация. Настройте автоматический перевод части зарплаты на депозит, чтобы сбережения росли без усилий.

Настройте автоматический перевод части зарплаты на депозит, чтобы сбережения росли без усилий. Выбор депозита. Перед открытием депозита проверяйте ставки и условия разных банков — даже разница в 1−2% может существенно увеличить сумму накоплений.

О топ-5 выгодных депозитах от банков в Украине рассказали в статье по ссылке.

