Как украинцы оценивают свое материальное положение — опрос Сегодня 10:06

Как украинцы оценивают свое материальное положение — опрос

Подавляющее большинство украинцев (72,4%) оценивают материальное состояние своей семьи как среднее.

Об этом свидетельствует социальный мониторинг «Украинское общество» волна 2025 года Института социологии НАН Украины.

В то же время 21,9% респондентов назвали свою семью бедной, а еще 3,5% - нищей.

Только 2,1% считают себя состоятельными, и всего 0,2% богатыми.

Где украинцы не испытывают финансового давления

Большинство опрошенных отметили, что им не нужно занимать деньги или обращаться за помощью для оплаты таких потребностей:

продукты питания — 67,3%,

коммунальные платежи — 59,7%

бюджетные электроприборы — 59,6%.



Однако лишь 25,5% могут позволить себе новую крупную бытовую технику без необходимости экономить или брать взаймы средства.

Как мы уже упоминали , председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отмечал, что с 2022 года уровень бедности украинцев существенно вырос, а нынешний прожиточный минимум в 3000 гривен абсурден и не отражает реальных потребностей.

Сейчас уровень бедности населения в Украине, по данным Всемирного банка, за 2 года вырос почти вдвое — с 20% до 37%.

Finance.ua уже писал , что, несмотря на рост количества занятых украинцев, уровень бедности не снижается. В частности, в июне доля тех, кто вынужден экономить на еде, выросла по сравнению с маем до 25,2%.

