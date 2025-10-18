Как украинцы оценивают свое материальное положение — опрос
Подавляющее большинство украинцев (72,4%) оценивают материальное состояние своей семьи как среднее.
Об этом свидетельствует социальный мониторинг «Украинское общество» волна 2025 года Института социологии НАН Украины.
В то же время 21,9% респондентов назвали свою семью бедной, а еще 3,5% - нищей.
Только 2,1% считают себя состоятельными, и всего 0,2% богатыми.
Где украинцы не испытывают финансового давления
Большинство опрошенных отметили, что им не нужно занимать деньги или обращаться за помощью для оплаты таких потребностей:
- продукты питания — 67,3%,
- коммунальные платежи — 59,7%
- бюджетные электроприборы — 59,6%.
Однако лишь 25,5% могут позволить себе новую крупную бытовую технику без необходимости экономить или брать взаймы средства.
Как мы уже упоминали, председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отмечал, что с 2022 года уровень бедности украинцев существенно вырос, а нынешний прожиточный минимум в 3000 гривен абсурден и не отражает реальных потребностей.
Сейчас уровень бедности населения в Украине, по данным Всемирного банка, за 2 года вырос почти вдвое — с 20% до 37%.
Finance.ua уже писал, что, несмотря на рост количества занятых украинцев, уровень бедности не снижается. В частности, в июне доля тех, кто вынужден экономить на еде, выросла по сравнению с маем до 25,2%.
