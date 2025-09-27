0 800 307 555
Первый депозит: что нужно знать перед открытием

Личные финансы
Депозит — это деньги, которые вы передаете банку на хранение на определенный срок или до востребования, за которые банк выплачивает проценты, гарантируя сохранность средств и пассивный доход.
Специалисты «Финкульта» рассказывают об основных шагах для открытия первого депозита.

Чек-лист первого депозита

Определите цель и срок размещения средств. Решите, будут ли вам нужны эти деньги в ближайшее время, или вы готовы отложить их на несколько месяцев.
Сравните условия разных банков. Обратите внимание на процентные ставки, возможность пополнения или снятия средств и способ начисления процентов.

Депозиты в банках

Проверьте надежность банка. Ваши средства должны быть защищены Фондом гарантирования вкладов. Убедитесь, что банк — его участник.
Выберите валюту вклада. Депозит в гривне обычно предлагает более высокие проценты, тогда как валютный вклад лучше защищает от колебаний курса.
Читайте договор внимательно. Перед подписью уточните детали начисления процентов, есть ли комиссии и условия досрочного расторжения.
Напомним, по состоянию на 1 сентября 2025 года общая сумма вкладов физических лиц, включая предпринимателей, в банках Украины достигла 1,492 трлн грн. Это почти на 10 млрд грн больше, чем месяцем ранее. Мы рассказали, в какой валюте украинцы больше держат вклады.
Замедление инфляции и ответная «реакция» Нацбанка, оставившего учетную ставку и другие монетарные инструменты без изменений, являются хорошим поводом для депозитов, ведь доходность вкладов косвенно растет. Банкир объяснил, почему гривневые депозиты становятся все более популярными.
