Почему гривневые депозиты становятся популярными — мнение банкира

Замедление инфляции и соответствующая «реакция» Нацбанка, оставившего учетную ставку и другие монетарные инструменты без изменений, хороши для повода, ведь доходность вкладов косвенно растет.

Об этом рассказал 24 Каналу банкир Дмитрий Замотаев.

«Низкая инфляция свидетельствует о прочности гривны, поэтому граждане смогут к своим сбережениям получить „индексацию с лихвой“, то есть можно рассчитывать еще и на пассивную прибыль в размере до 3%», — директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев

К тому же, новых вкладчиков, по словам банкира, может «вдохновить» период акций и бонусов, поскольку комбанки готовы предложить украинцам на отдельные виды депозитов дополнительные бонусы к базовым ставкам в размере до 0,5−1%.

В целом средние ставки по депозитам на следующей неделе будут на уровне показателей апреля-мая:

Ожидается, что в зависимости от срока вклада они составят от 13−14,5% годовых.

Максимальные ставки с учетом бонусов могут составить до 17% годовых.

Самыми популярными по-прежнему могут быть вклады сроком от 6 до 9 месяцев, а также на 1 год. Именно эти вклады наиболее привлекательны по ставкам доходности.

В то же время популярность валютных вкладов по-прежнему останется статичной: количество новых вкладчиков не будет расти, но и не будет снижаться. А средние ставки по долларовым вкладам не превысят 0,8−1% годовых. Вклады в евро дадут еще меньше дохода — в среднем он не превысит 0,8% годовых, прогнозирует банкир.

По мнению Замотаева, из-за стабильной ситуации на валютном рынке и достаточно прочной гривны украинцы чаще будут интересоваться гривневыми депозитами.

Вместе с тем, банкир добавляет, что война может влиять на решение о размещении средств на более длительный срок, чем 1 год. Состояние неопределенности может тормозить намерения граждан. Поэтому ожидается, что наибольшее любопытство будет именно на вклады сроком 6−9 месяцев.

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5%. «Это позволит и далее поддерживать надлежащие монетарные условия для устойчивости валютного рынка, контролируемости ожиданий и приведения инфляции к цели 5%. Национальный банк готов гибко реагировать на изменения в распределении рисков», — говорится в сообщении.

По информации НБУ, по состоянию на август в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц хранилось 1 трлн 482,6 млрд гривен. Сумма с начала года выросла на 6,4%, это 90,4 млрд гривен.

В 60 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 71,3 млн вкладов граждан и ФЛП. Более трети вкладов (35,2%) были в долларах и евро.

Большинство вкладов было в национальной валюте: 60,7 млн вкладов на 959,7 млрд гривен. В валюте было 10,6 млн вкладов на 522,9 млрд гривен.

