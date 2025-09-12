Банкир дал прогноз, что будет с депозитами в Украине до ноября Сегодня 16:00 — Кредит&Депозит

Банкир дал прогноз, что будет с депозитами в Украине до ноября

После решения Национального банка Украины оставить учетную ставку без изменений, в ближайшие 1,5 месяца средние ставки по гривневым депозитам в зависимости от срока размещения останутся на уровне 13−14,5% годовых.

Такой прогноз дал директор департамента розничного бизнеса « Глобус Банка » Дмитрий Замотаев, пишет УНИАН.

По его словам, в течение трех месяцев наблюдается постепенное снижение инфляции, поэтому доходность для клиентов по вкладам при нынешней учетной ставке автоматически возрастет.

«В годовом исчислении инфляция сократилась с 15,9% в начале июня до 13,2% в августе. Следовательно, в ближайшее время при сохранении наличных депозитных ставок размер пассивной прибыли может увеличиться до 3%», — пояснил эксперт.

По его расчетам, до конца октября в зависимости от срока вклада самые самые высокие ставки будут предлагаться на вклады на срок от 6 до 9 месяцев, а также на годовые депозиты. Он считает, что в течение сентября-октября более 70% новых вкладов будут открываться именно на такие сроки. Около 15% составят вклады от 3 до 6 месяцев, а доли вкладов на 9−12 месяцев и более 1 года составят по 5−7%.

«Депозиты — это не о „золотых горах“ и не о сверхприбылях. Однако, и это, на мой взгляд, самое важное: граждане не потеряют покупательную способность сбережений, а при положительных экономических условиях смогут незначительно заработать на своих сбережениях», — подчеркнул Замотаев.

Вчера Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Это позволит и далее поддерживать надлежащие монетарные условия для устойчивости валютного рынка, контролируемости ожиданий и приведения инфляции к цели 5%. Национальный банк готов гибко реагировать на изменения в распределении рисков», — говорится в сообщении.

