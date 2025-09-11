0 800 307 555
НБУ принял решение по учетной ставке

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5%.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Это позволит и далее поддерживать надлежащие монетарные условия для устойчивости валютного рынка, контролируемости ожиданий и приведения инфляции к цели 5%. Национальный банк готов гибко реагировать на изменения в распределении рисков», — сказано в сообщении.
Темпы роста потребительских цен замедляются три месяца подряд — до 13,2% г/г в августе. Такое снижение общей инфляции было несколько быстрее, чем прогнозировал НБУ. Базовая инфляция тоже замедлилась — до 11,4% г/г, близко к прогнозу.
Такая динамика была обусловлена ​​несколькими факторами. Благодаря поступлению новых урожаев заметно замедлилась инфляция сырых продуктов. Это, со своей стороны, сдержало рост цен и на обработанные продукты питания. Динамика других составляющих базовой инфляции — услуг и непродовольственных товаров — тоже была нисходящей. Этому поспособствовали как предыдущие меры монетарной политики НБУ, так и ослабление дисбалансов на рынке труда. Последнее отображается в сокращении разрыва между уровнем зарплат и ожиданиями соискателей, а также в росте предложения рабочей силы.
Инфляционные ожидания домохозяйств и финансовых аналитиков в августе улучшились. Однако ожидания большинства групп респондентов оставались на двузначном уровне. Кроме того, статистика поисковых запросов свидетельствовала о все еще повышенном уровне внимания населения к теме инфляции.
Снижение инфляции ожидается и в дальнейшем. Этому будут способствовать, прежде всего, дальнейшее отражение эффектов от поступления новых урожаев и меры НБУ по поддержанию достаточной привлекательности гривневых активов и устойчивости валютного рынка.

Национальный банк готов гибко реагировать на изменения в распределении рисков

Июльским макроэкономическим прогнозом НБУ предполагается начало цикла снижения учетной ставки в IV квартале 2025 года. Хотя инфляция закрепляется на траектории снижения, проинфляционные риски сохраняются. Национальный банк будет внимательно наблюдать за развитием ситуации. В случае реализации или усиления проинфляционных рисков НБУ будет готов отсрочить снижение учетной ставки, а при необходимости — принять дополнительные меры.
Напомним, на июньском заседании Комитета по монетарной политике Нацбанка все участники поддержали решение оставить учетную ставку без изменений — на уровне 15,5%. Участники согласились, что при текущих условиях это позволяет сдерживать инфляцию, сохранять макрофинансовую стабильность и в то же время не вредит экономической активности.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
