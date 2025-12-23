Сколько банки выдали ипотечных кредитов Сегодня 09:13 — Кредит&Депозит

Сколько банки выдали ипотечных кредитов

Банки Украины в октябре выдали 809 ипотечных кредитов на общую сумму 1,6 млрд гривен.

Коротко о результатах опроса:

— 486 кредитов на 972 млн гривен предоставлено на первичном рынке недвижимости, из них 138 на 257 млн ​​гривен — под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество;

— 323 кредита на 632 млн гривен предоставлено на вторичном рынке недвижимости;

— средневзвешенная эффективная ставка составила 8,2% годовых на первичном рынке и 9,4% на вторичном рынке;

Качество ипотечного портфеля хорошее: доля неработающих кредитов сократилась до 11%.

Регионы

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в октябре выдано:

— в Киевской области (309 договоров на общую сумму 638 млн. гривен, или 40% от общего объема);

— в Киеве (155 договоров на 348 млн гривен);

— в Ивано-Франковской области (44 договора на 77 млн гривен);

— во Львовской области (35 договоров на 73 млн гривен);

— в Винницкой области (35 договоров на 64 млн гривен).

В ходе опроса ответы предоставили 38 банков с долей более 95% общего валового ипотечного портфеля, из которых о выдаче новых ипотечных кредитов проинформировали 14 банков.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.