В Нацбанке спрогнозировали, что будет с учетной ставкой до конца года — Finance.ua
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В Нацбанке спрогнозировали, что будет с учетной ставкой до конца года

Кредит&Депозит
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В Нацбанке спрогнозировали, что будет с учетной ставкой до конца года
В Нацбанке спрогнозировали, что будет с учетной ставкой до конца года
Члены Комитета по монетарной политике Национального банка Украины ожидают возвращения к осторожному смягчению процентной политики только после прохождения пика ценового всплеска и снижения рисков закрепления инфляции на двузначном уровне.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отмечается, что по итогам дискуссии большинство членов КМП ожидают, что регулятор сможет вернуться к циклу снижения учетной ставки во втором полугодии.
В то же время, сразу несколько членов КМП подчеркнули, что НБУ следует и далее придерживаться взвешенного подхода и не спешить с смягчением процентной политики сразу после формального прохождения пика инфляции. По их мнению, целесообразно сначала убедиться в устойчивом снижении инфляции и отсутствии угрозы более длительного закрепления на двузначном уровне.
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«Учитывая усиление геополитической неопределенности и значительные риски, связанные с последствиями войны, члены КМП видят ограниченное пространство для смягчения процентной политики и ожидают учетную ставку на уровне около 13% в конце 2025 года», — отмечают в НБУ.
Кроме того, в регуляторе не исключают вероятность более длительного, чем предполагает новый макропрогноз, удержания учетной ставки на текущем уровне или применения дополнительных мер монетарной политики в случае более длительного закрепления инфляции на высоком уровне и усиления рисков разбалансирования ожиданий.
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В НБУ подчеркивают, что удержание учетной ставки на уровне 15,5% в целом отвечает ожиданиям финансовых аналитиков и не станет сюрпризом для участников рынка, хотя значительная часть прогнозирует дальнейшее усиление процентной политики.
Напомним, 17 апреля правление НБУ приняло решение оставить неизменной учетную ставку на уровне 15,5%.
По материалам:
Діло
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