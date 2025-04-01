МВФ рекомендовал Нацбанку повышать учетную ставку до конца года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

МВФ рекомендовал Нацбанку повышать учетную ставку до конца года

Кредит&Депозит
55
МВФ рекомендовал Нацбанку повышать учетную ставку до конца года
МВФ рекомендовал Нацбанку повышать учетную ставку до конца года
Национальный банк в зависимости от будущих показателей инфляции и существенного ухудшения инфляционных ожиданий должен быть готов к дальнейшему повышению учетной ставки. В ответ на инфляционное давление НБУ следует усилить монетарную политику.
Об этом идет речь в обновленной программе расширенного финансирования EFF с Международным валютным фондом.
«Для борьбы с инфляцией и закрепления инфляционных ожиданий НБУ ужесточил свою монетарную политику. В то же время, инфляционные ожидания некоторых экономических агентов недавно ухудшились, главным образом из-за неожиданности инфляции в ноябре, а также снижения реальной доходности гривневых депозитов ex-ante. Дальнейшее усиление монетарной политики в первой половине года оправданно, и в зависимости от будущих показателей инфляции НБУ должно быть готово к дальнейшему повышению учетной ставки, если инфляция продолжит расти или если инфляционные ожидания существенно ухудшатся», — считает МВФ.
Читайте также
Ожидается, что такие действия вместе с улучшением энергетической ситуации и благоприятной базой сравнения должны привести к замедлению инфляции во втором полугодии 2025 года, что позволит вернуться к циклу смягчения в 2026 году после длительного периода жесткости монетарной политики. До конца 2027 года в таком случае предполагается возвращение инфляции к целевому показателю 5%.
Кроме того, в МВФ считают, что валютные интервенции должны быть направлены на ограничение чрезмерной волатильности обменного курса, не ставя под угрозу его амортизационную роль.
Читайте также
«Роль обменного курса как амортизатора должна быть усилена; приспособление обменного курса к рыночным условиям поможет защитить резервы, особенно ввиду повышенных рисков, и предотвратить накопление внешних дисбалансов, что имеет фундаментальное значение для восстановления среднесрочной внешней жизнеспособности», — отметили в Фонде.
Напомним, с 7 марта НБУ увеличил учетную ставку с 14,5% до 15,5% годовых, реагируя на рост инфляции с 12,9% до 13,4%. Это повышение учетной ставки уже третье с середины декабря 2024 года. До этого Нацбанк удерживал полгода на уровне 13%, до которого ее снизили с 25% с июля 2023 года в семь этапов.
Помогите нам сделать контент еще более полезным для вас! Finance.ua создал небольшой опрос, чтобы учесть ваши пожелания и интересы при создании материалов. Это займет всего несколько минут, но позволит улучшить наши тексты.

👉 Пройти опрос

По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems