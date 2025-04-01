МВФ рекомендовал Нацбанку повышать учетную ставку до конца года — Finance.ua

МВФ рекомендовал Нацбанку повышать учетную ставку до конца года Сегодня 08:30 — Кредит&Депозит

МВФ рекомендовал Нацбанку повышать учетную ставку до конца года

Национальный банк в зависимости от будущих показателей инфляции и существенного ухудшения инфляционных ожиданий должен быть готов к дальнейшему повышению учетной ставки. В ответ на инфляционное давление НБУ следует усилить монетарную политику.

Об этом идет речь в обновленной программе расширенного финансирования EFF с Международным валютным фондом.

«Для борьбы с инфляцией и закрепления инфляционных ожиданий НБУ ужесточил свою монетарную политику. В то же время, инфляционные ожидания некоторых экономических агентов недавно ухудшились, главным образом из-за неожиданности инфляции в ноябре, а также снижения реальной доходности гривневых депозитов ex-ante. Дальнейшее усиление монетарной политики в первой половине года оправданно, и в зависимости от будущих показателей инфляции НБУ должно быть готово к дальнейшему повышению учетной ставки, если инфляция продолжит расти или если инфляционные ожидания существенно ухудшатся», — считает МВФ.

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Ожидается, что такие действия вместе с улучшением энергетической ситуации и благоприятной базой сравнения должны привести к замедлению инфляции во втором полугодии 2025 года, что позволит вернуться к циклу смягчения в 2026 году после длительного периода жесткости монетарной политики. До конца 2027 года в таком случае предполагается возвращение инфляции к целевому показателю 5%.

Кроме того, в МВФ считают, что валютные интервенции должны быть направлены на ограничение чрезмерной волатильности обменного курса, не ставя под угрозу его амортизационную роль.

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«Роль обменного курса как амортизатора должна быть усилена; приспособление обменного курса к рыночным условиям поможет защитить резервы, особенно ввиду повышенных рисков, и предотвратить накопление внешних дисбалансов, что имеет фундаментальное значение для восстановления среднесрочной внешней жизнеспособности», — отметили в Фонде.

Напомним, с 7 марта НБУ увеличил учетную ставку с 14,5% до 15,5% годовых, реагируя на рост инфляции с 12,9% до 13,4%. Это повышение учетной ставки уже третье с середины декабря 2024 года. До этого Нацбанк удерживал полгода на уровне 13%, до которого ее снизили с 25% с июля 2023 года в семь этапов.

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НВ По материалам:

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