Доля неработающих кредитов в банках (данные НБУ)

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 октября 2026 г. второй месяц подряд остается на уровне 11,5%.
Сравнить и взять кредит наличными и онлайн в украинских банках и финансовых организациях можно здесь. Об этом говорится в данных НБУ, передают Українські Новини.
Это на 2,5 в. п. ниже показателя на начало года (на 15,1 п. п. с марта 2022 года) и минимальное значение показателя за 17 лет, начиная с 1 октября 2009 года.
Факторы уменьшения доли NPL в январе — сентябре 2026 стали как увеличение объема новых кредитов лучшего качества, так и урегулирование неработающих долгов.
Валовой объем кредитов в банковской системе за девять месяцев 2026 года вырос на 278,8 млрд. гривен, или на 20,5%, до 1,639 трлн гривен. В то же время объем неработающих кредитов сократился на 1,5 млрд. гривен, или на 0,8%, до 187,8 млрд. гривен.
Доля NPL физических лиц за указанный период уменьшилась на 1,2 и. п. до 9,6%, бизнеса — на 3,3 и. п. до 13,7%.
Сокращение доли NPL зафиксировано во всех группах банков
- в государственных банках — до 16,5%;
- в частных украинских банках — до 7,5%;
- в банках с иностранным капиталом — до 4,9%.
Кстати, если вы выехали за границу, купили местную SIM-карту и перестали пользоваться украинским. Но старый номер мог остаться ключом к вашему банку. Именно из-за него мошенники могут попытаться оформить кредит на ваше имя.
Как работает схема и что делать, если долг уже появился, тут рассказывает Finance.ua. Также мы писали о комбинации карточек для максимального кэшбека в ноябре.