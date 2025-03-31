МВФ разрабатывает налоговое реформирование нескольких отраслей, которое будет направлено на послевоенные нужды — Finance.ua

МВФ разрабатывает налоговое реформирование нескольких отраслей, которое будет направлено на послевоенные нужды Сегодня 16:29 — Казна и Политика

МВФ разрабатывает налоговое реформирование нескольких отраслей, которое будет направлено на послевоенные нужды

Международный валютный фонд (МВФ) начал разработку пакета мероприятий на послевоенный период для реформирования налогообложения выбросов углерода в Украине, анализа и оценки налогообложения добывающих отраслей и определения принципов налогообложения виртуальных активов, согласованных с правилами ЕС, в частности, обмена информацией и инициативами Глобального форума ОЭСР.

Согласно опубликованным на сайте материалам к седьмому пересмотру Программы расширенного финансирования EFF для Украины, в будущем планируется рассмотреть реформы более справедливой налоговой системы в Украине (например, через более прогрессивный налог на доходы физлиц), комплексную реформу системы упрощенного налогообложения (СУН), чтобы ограничить сферу применения и возможности для злоупотреблений.

«Реформа системы упрощенного налогообложения будет направлена ​​на минимизацию возможностей для среднего и крупного бизнеса легально уклоняться от уплаты налогов или скрывать от уплаты налогов объемы реализации товаров и услуг, в том числе нелегально ввезенных или произведенных», — говорится в документе.

Кроме того, планируется остановить использование системы упрощенного налогообложения для перевода правовой базы трудовых отношений в гражданско-правовую плоскость. В частности, не позднее начала 2027 года МВФ начнет внедрять меры, ограничивающие возможность возвращения хозяйствующих субъектов к применению ЕП после их перехода на общую систему налогообложения.

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Кроме того, будут пересмотрены подходы к определению и индексации пороговых значений для применения упрощенной системы налогообложения и сужена область применения упрощенной системы налогообложения путем исключения определенных видов деятельности.

Однако, как отмечено в Национальной стратегии доходов (NRS), реформы НДФЛ и НДС требуют проведения административных реформ, в том числе для обеспечения конфиденциальности налоговых данных в системах СУН, а также пересмотра Минфином в сотрудничестве с НБУ, при технической помощи МВФ и других международных партнеров, с учетом лучших международных практик и требований Директивы ЕС.

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Отмечается также, что уже разрабатываются законодательные изменения по внедрению требований к отчетности операторов цифровых платформ и международному обмену данными в соответствии с Директивой Совета ЕС DAC 7 и правилами отчетности ОЭСР, что предоставит ГНС доступ к данным физлицам, получающим доходы без регистрации частного предпринимательства или применения системы упрощенного налогообложения.

Ожидается, что это станет эффективным инструментом контроля за своевременностью, достоверностью и полнотой декларирования доходов и будет способствовать существенному расширению налогооблагаемой базы за счет включения в нее физлиц, доходы которых пока не облагаются налогом.

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«Эта мера будет способствовать мобилизации доходов и гармонизации налогового законодательства Украины с законодательством ЕС и стандартами ОЭСР, а также станет первым шагом к реформированию системы налогообложения путем внедрения ГНС новых цифровых инструментов контроля. Мы подадим соответствующие законодательные изменения в парламент до конца апреля 2025 года», — подытожили в МВФ.

Справка Finance.ua:

28 марта МВФ обнародовал обновленный Меморандум об экономической и финансовой политике по итогам седьмого пересмотра программы расширенного финансирования EFF с Украиной, в котором зафиксировал невыполнение в срок пяти структурных маяков, отсрочил выполнение четырех маяков на июль-сентябрь и добавил четыре новых маяка со сроками выполнения с конца июня по конец декабря текущего года;

так, до конца июня необходимо завершить независимую проверку НКЦБФР, до конца августа — принять изменения в процедуры отбора и назначения членов наблюдательных советов госкомпаний, до конца сентября — принять операционный план реализации обновленной ІТ-стратегии Минфина совместно с Государственными налоговой и таможенной службами для поддержки цифровой трансформации, необходимой для Национальной стратегии доходов, и до конца декабря — принять отраслевые стратегии управления государственными инвестициями.

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