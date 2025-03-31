МВФ разрабатывает налоговое реформирование нескольких отраслей, которое будет направлено на послевоенные нужды — Finance.ua
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МВФ разрабатывает налоговое реформирование нескольких отраслей, которое будет направлено на послевоенные нужды

Казна и Политика
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МВФ разрабатывает налоговое реформирование нескольких отраслей, которое будет направлено на послевоенные нужды
МВФ разрабатывает налоговое реформирование нескольких отраслей, которое будет направлено на послевоенные нужды
Международный валютный фонд (МВФ) начал разработку пакета мероприятий на послевоенный период для реформирования налогообложения выбросов углерода в Украине, анализа и оценки налогообложения добывающих отраслей и определения принципов налогообложения виртуальных активов, согласованных с правилами ЕС, в частности, обмена информацией и инициативами Глобального форума ОЭСР.
Согласно опубликованным на сайте материалам к седьмому пересмотру Программы расширенного финансирования EFF для Украины, в будущем планируется рассмотреть реформы более справедливой налоговой системы в Украине (например, через более прогрессивный налог на доходы физлиц), комплексную реформу системы упрощенного налогообложения (СУН), чтобы ограничить сферу применения и возможности для злоупотреблений.
«Реформа системы упрощенного налогообложения будет направлена ​​на минимизацию возможностей для среднего и крупного бизнеса легально уклоняться от уплаты налогов или скрывать от уплаты налогов объемы реализации товаров и услуг, в том числе нелегально ввезенных или произведенных», — говорится в документе.
Кроме того, планируется остановить использование системы упрощенного налогообложения для перевода правовой базы трудовых отношений в гражданско-правовую плоскость. В частности, не позднее начала 2027 года МВФ начнет внедрять меры, ограничивающие возможность возвращения хозяйствующих субъектов к применению ЕП после их перехода на общую систему налогообложения.
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Кроме того, будут пересмотрены подходы к определению и индексации пороговых значений для применения упрощенной системы налогообложения и сужена область применения упрощенной системы налогообложения путем исключения определенных видов деятельности.
Однако, как отмечено в Национальной стратегии доходов (NRS), реформы НДФЛ и НДС требуют проведения административных реформ, в том числе для обеспечения конфиденциальности налоговых данных в системах СУН, а также пересмотра Минфином в сотрудничестве с НБУ, при технической помощи МВФ и других международных партнеров, с учетом лучших международных практик и требований Директивы ЕС.
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Отмечается также, что уже разрабатываются законодательные изменения по внедрению требований к отчетности операторов цифровых платформ и международному обмену данными в соответствии с Директивой Совета ЕС DAC 7 и правилами отчетности ОЭСР, что предоставит ГНС доступ к данным физлицам, получающим доходы без регистрации частного предпринимательства или применения системы упрощенного налогообложения.
Ожидается, что это станет эффективным инструментом контроля за своевременностью, достоверностью и полнотой декларирования доходов и будет способствовать существенному расширению налогооблагаемой базы за счет включения в нее физлиц, доходы которых пока не облагаются налогом.
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«Эта мера будет способствовать мобилизации доходов и гармонизации налогового законодательства Украины с законодательством ЕС и стандартами ОЭСР, а также станет первым шагом к реформированию системы налогообложения путем внедрения ГНС новых цифровых инструментов контроля. Мы подадим соответствующие законодательные изменения в парламент до конца апреля 2025 года», — подытожили в МВФ.

Справка Finance.ua:

  • 28 марта МВФ обнародовал обновленный Меморандум об экономической и финансовой политике по итогам седьмого пересмотра программы расширенного финансирования EFF с Украиной, в котором зафиксировал невыполнение в срок пяти структурных маяков, отсрочил выполнение четырех маяков на июль-сентябрь и добавил четыре новых маяка со сроками выполнения с конца июня по конец декабря текущего года;
  • так, до конца июня необходимо завершить независимую проверку НКЦБФР, до конца августа — принять изменения в процедуры отбора и назначения членов наблюдательных советов госкомпаний, до конца сентября — принять операционный план реализации обновленной ІТ-стратегии Минфина совместно с Государственными налоговой и таможенной службами для поддержки цифровой трансформации, необходимой для Национальной стратегии доходов, и до конца декабря — принять отраслевые стратегии управления государственными инвестициями.
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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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