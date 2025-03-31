Украина получила около $400 млн очередного транша от МВФ — Finance.ua

Украина получила около $400 млн очередного транша от МВФ Сегодня 12:00 — Казна и Политика

Украина получила около $400 млн очередного транша от МВФ

Украина получила около $400 млн от МВФ в рамках программы Extended Fund Facility.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«В Госбюджет Украины поступил восьмой транш объемом около 400 млн долларов США (300,47 млн ​​СПЗ) от МВФ в рамках четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF)», — говорится в сообщении.

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Напомним, что 28 марта Исполнительный совет Фонда одобрил седьмой пересмотр программы EFF.

«За два года работы программы EFF, Украина успешно прошла уже семь пересмотров, что позволило привлечь свыше 10,1 млрд долларов США из предусмотренных программой 15,5 млрд долларов США. В целом за время полномасштабной войны, в госбюджет поступило 12,8 млрд долларов США финансовой помощи от Фонда. Мы продолжаем активно работать над внедрением совместно определенных реформ по Программе», — отметил министр финансов Сергей Марченко.

На 2025 год программой МВФ EFF предусмотрено до 2,3 млрд долларов США по результатам четырех пересмотров.

Справка Finance.ua:

31 марта 2023 года Исполнительный совет МВФ утвердил четырехлетнюю программу в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины с финансированием в размере около 15,5 млрд долларов США (11,6 млрд СПЗ);

программа является частью пакета международной поддержки Украины на сумму, которая составляет около 148 млрд долларов США на 2023−2027 годы;

с начала полномасштабного вторжения Международный валютный фонд является третьим по величине поставщиком финансовой помощи Украине, после Европейского Союза и США.

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