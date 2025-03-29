Україна отримає новий транш від МВФ на $400 млн — Finance.ua

Україна отримає новий транш від МВФ на $400 млн Сьогодні 11:21 — Казна та Політика

Україна отримає новий транш від МВФ на $400 млн

Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила сьомий перегляд програми «Механізм розширеного фінансування» (EFF). У результаті успішного перегляду найближчим часом Україна отримає черговий восьмий транш в розмірі близько 400 млн доларів.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів.

Читайте також Стало відомо, коли МВФ розгляне виділення Україні чергового траншу

У МВФ відзначили прогрес української сторони у виконанні умов програми EFF станом на кінець грудня 2024 року.

Зазначається, що українська економіка залишається стійкою, а показники виконання програми EFF залишаються високими, незважаючи на умови повномасштабної війни.

«Україна виконала всі кількісні критерії ефективності станом на кінець грудня, попередні заходи для цього перегляду, а також більшість структурних маяків. Терміни виконання деяких умов було скориговано з урахуванням можливостей», — йдеться у повідомленні.

Читайте також Уряд України схвалив проект меморандуму з МВФ

Загальна сума виплат

За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, загальна сума виплат за програмою EFF становитиме понад 10,1 млрд доларів США.

До Державного бюджету України вже надійшло сім траншів у рамках програми МВФ EFF загальним обсягом близько 9,8 млрд доларів США із запланованих 15,5 млрд доларів США на період 2023−2027 років.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.