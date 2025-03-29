Україна отримає новий транш від МВФ на $400 млн — Finance.ua

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Україна отримає новий транш від МВФ на $400 млн

Казна та Політика
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Україна отримає новий транш від МВФ на $400 млн
Україна отримає новий транш від МВФ на $400 млн
Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила сьомий перегляд програми «Механізм розширеного фінансування» (EFF). У результаті успішного перегляду найближчим часом Україна отримає черговий восьмий транш в розмірі близько 400 млн доларів.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів.
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У МВФ відзначили прогрес української сторони у виконанні умов програми EFF станом на кінець грудня 2024 року.
Зазначається, що українська економіка залишається стійкою, а показники виконання програми EFF залишаються високими, незважаючи на умови повномасштабної війни.
«Україна виконала всі кількісні критерії ефективності станом на кінець грудня, попередні заходи для цього перегляду, а також більшість структурних маяків. Терміни виконання деяких умов було скориговано з урахуванням можливостей», — йдеться у повідомленні.
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Загальна сума виплат

За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, загальна сума виплат за програмою EFF становитиме понад 10,1 млрд доларів США.
До Державного бюджету України вже надійшло сім траншів у рамках програми МВФ EFF загальним обсягом близько 9,8 млрд доларів США із запланованих 15,5 млрд доларів США на період 2023−2027 років.
За матеріалами:
Finance.ua
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